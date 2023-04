Spakenburg-fans ontsieren bekerduel met spreekkoren richting Simons

Woensdag, 5 april 2023 om 00:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:53

Xavi Simons moet het ontgelden tijdens de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Fans van SV Spakenburg lieten zich in het eerste bedrijf van hun slechtste kant zien. Vanaf de tribunes was meermaals 'Xavi Simons is homo' te horen.

Het bekerduel op sportpark De Westmaat was logischerwijs uitverkocht. Het nodige vuurwerk en een trekker op het veld met feestmuziek zorgden tijdens de warming-up voor een geweldige ambiance. Gedurende de eerste helft misdroegen supporters van Spakenburg zich echter. Een deel van het thuispubliek had het gemunt op de jonge middenvelder van PSV, die verwerpelijke teksten naar zijn hoofd kreeg geslingerd.

Weinig aan de verbeelding overlatende preekkoren op de Spakenburgse tribune jegens Xavi Simons. Het is 2023 mensen, kom op zeg. — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 4, 2023

Hey Spakenburg, heel Nederland wil dat jullie winnen. Verneuk dat niet door steeds die trieste ‘Xavi Simons is homo’ spreekkoren in te zetten. Anders mogen jullie voor straf volgend seizoen lekker alle wedstrijden op zondag spelen. #knvbbeker #spapsv — Lewis Brodie (@iamlewisbrodie) April 4, 2023

Er wordt bij @ESPNnl met geen woord gerept over die verschrikkelijke spreekkoren tegen Xavi Simons, want oh oh oh, wat is het toch allemaal mooi die beleving. #schandalig #spapsv — Delasso74 (@SergeStrik) April 4, 2023

Echt Spakenburgers luisteren jullie morgen naar jullie even zelf? We leven in 2023. Jullie spreekkoren richting Xavi Simons zijn achterlijk, dom, homofoob, treurig etc. Biecht ze #amen — Elke van Buul (@elkevanbuul) April 4, 2023