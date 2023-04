Matig PSV blaast bekersprookje dapper Spakenburg uit en is finalist

Dinsdag, 4 april 2023 om 22:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:08

PSV heeft dinsdagavond ten koste van SV Spakenburg de finale van de TOTO KNVB Beker bereikt. Érick Gutiérrez en Patrick van Aanholt maakten een einde aan het bekersprookje van de amateurs. Dwayne Green bracht de spanning in de wedstrijd nog terug met een geweldig afstandsschot, maar verder dan deze aansluitingstreffer kwamen de Blauwen niet: 1-2. De andere bekerfinalist komt woensdagavond uit het duel tussen Feyenoord en Ajax.

Ruud van Nistelrooij verraste door middenvelder Gutiérrez als centrale verdediger op te stellen. Vanwege de afwezigheid van de geblesseerde Jarrad Branthwaite moest Van Nistelrooij puzzelen in de achterste linie en viel de keuze dus op de Mexicaan. De oefenmeester van PSV koos verder voor de op papier sterkst mogelijke opstelling. Het bekerduel op de Westmaat was begrijpelijkerwijs uitverkocht. Het nodige vuurwerk en een trekker op het veld met feestmuziek zorgden tijdens de warming-up voor een geweldige ambiance.

Een kleine vertraging, want er staat nog een tractor op het veld... ?? ?? ESPN 1#SPAPSV pic.twitter.com/XL2JtB7yc8 — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2023

Spakenburg was in de kwartfinale tegen FC Utrecht (1-4 winst) succesvol op de counter. Tegen PSV groef de tweededivisionist zich ook diep op eigen helft in. Van Nistelrooij moest toezien hoe zijn ploeg in het eerste half uur slechts enkele keren tot serieuze mogelijkheden kwam. Guus Til liet twee grote kansen onbenut, waarna de thuisploeg wat meer uit zijn schulp trok. Zo moest Van Aanholt de bal halverwege de eerste helft weghalen uit de Eindhovense doelmond.

Érick Gutiérrez zet PSV vlak voor rust op een 0-1 voorsprong ?? pic.twitter.com/GLxk4mBj6B — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2023

Beide ploegen leken genoegen te nemen met een 0-0 ruststand, echter wist PSV de ban in de 44ste minuut tóch uit het niets te breken. Gutiérrez kon van dichtbij binnenlopen, nadat André Ramalho een hoekschop van Joey Veerman verlengde: 0-1. Til toonde zich vervolgens opnieuw niet scherp. Ditmaal stuitte hij in kansrijke positie op doelman Alessandro Damen. PSV kende in het tweede bedrijf een bliksemstart, want binnen de minuut was de 0-2 een feit. Xavi Simons gaf mee aan Van Aanholt, die overtuigend raak schoot.

Luuk de Jong dacht de halve finale al binnen het halfuur in het slot te gooien, echter ging er door zijn treffer een streep wegens buitenspel. Vrijwel direct hierna werd de spanning in het duel volledig teruggebracht dankzij een geweldig afstandsschot van Green. De linksback verraste doelman Joël Drommel met een doelpoging van zo’n dertig meter: 1-2. PSV liet hierna na om de marge weer terug naar twee te brengen. Zo wist Damen ook een hard schot van Johan Bakayoko te keren. Een comeback van Spakenburg kwam er in de slotfase uiteindelijk niet meer.