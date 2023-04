Messi krijgt monsteraanbieding en kan twee keer zoveel als Ronaldo verdienen

Dinsdag, 4 april 2023 om 21:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:46

Het Saudische Al-Hilal heeft Lionel Messi een officiële aanbieding gedaan. Dat meldt Fabrizio Romano dinsdagavond. De 35-jarige Argentijn kan volgens de transferexpert bij de huidige nummer vier van de Saudische competitie meer dan vierhonderd miljoen euro per jaar gaan verdienen. Ter vergelijking: Cristiano Ronaldo verdient bij Al-Nassr naar verluidt zo’n tweehonderd miljoen euro per jaar.

Maandagnacht wist L’Équipe al te melden dat Messi aan het einde van dit seizoen zo goed als zeker vertrekt bij Paris Saint-Germain. De steraanvaller drukt te zwaar op de begroting van de Parijzenaren en kan alleen blijven als hij genoegen neemt met een behoorlijke salarisreductie. Inmiddels wordt Messi flink gelinkt aan een terugkeer bij Barcelona, de club waar hij medio 2021 vertrok.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

?? Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year. ? Leo’s absolute priority: continue in Europe. ? Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks. ? PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023

Daar komt nu dus een optie bij: Al-Hilal. Of de Argentijn dat ziet zitten is echter zeer de vraag. Volgens Romano wil Messi absoluut door blijven voetballen in Europa. De overstap naar Barcelona lijkt in dat licht logischer, maar de Catalanen moeten eerst kijken wat er mogelijk is volgens de Financial Fair Play-regels. Een langer verblijf in Parijs lijkt dus in ieder geval uitgesloten.

Dat laatste leek na het WK in Qatar overigens nog het meest reële scenario voor Messi. De zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar was mondeling akkoord met PSG over een contractverlenging, die alleen nog op papier moest worden beklonken. De salariskwestie werd toentertijd echter niet besproken. Messi is sinds de zomer van 2021 actief in Parijs en produceerde sindsdien 29 treffers en 32 assists in 67 duels over alle competities. Zondag werd hij nog uitgefloten door de eigen fans na het verlies in eigen huis tegen Olympique Lyon (0-1).