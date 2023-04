‘Bassey is de grootste spookrijder in de geschiedenis van het Europese voetbal’

Dinsdag, 4 april 2023 om 20:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:07

Ajax moet Marc Overmars direct terughalen, zo luidt het advies van Aad de Mos aan de Amsterdammers. Ajax is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe directeur voetbalzaken en is momenteel in verre onderhandeling met de Duitser Sven Mislintat. De Mos opteert echter voor een terugkeer van Overmars. De trainer in ruste kraakt het transferbeleid van de regerend landskampioen en stelt dat een aankoop als Bassey onder Overmars nooit zou zijn gedaan.

Overmars stapte in februari 2022 per direct op bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke collega's en ging daarna aan de slag bij Royal Antwerp. Nu de Amsterdammers nog steeds geen vaste technisch directeur hebben aangesteld als zijn opvolger, gingen er in de media en naar verluidt ook binnen Ajax stemmen op om een terugkeer van Overmars in de hoofdstad mogelijk te maken.

De Mos zou een nieuw dienstverband van de vijftigjarige technisch directeur in Amsterdam toejuichen. Ajax verwelkomde afgelopen zomer maar liefst tien aankopen, echter alleen Bergwijn en Bassey wisten vervolgens uit te groeien tot basisspeler. "Als je op den duur zóveel geld op je bankrekening hebt staan, word je nonchalant en mis je creativiteit", zegt De Mos tegenover Het Laatste Nieuws. “Ajax kreeg vorige zomer voor Antony en Lisandro Martínez samen 120 miljoen euro – een cadeautje van hun ex-trainer Ten Hag. Met dat geld realiseerde Ajax tién miskopen. Je moet het maar kunnen.”

"Zij kochten bijvoorbeeld Calvin Bassey van Glasgow Rangers voor 25 miljoen euro – dat is de grootste spookrijder in de geschiedenis van het Europese voetbal; een aanklacht tegen het jeugdbeleid van Ajax!", stelt De Mos. "Dan vraag ik jou: Hebben zij Bassey met hun eigen ogen gescout?"

De Mos adviseert Ajax om Overmars 'direct' terug te halen. "Ha! De grote man in het internationale voetbal! Hij zette samen met Ten Hag Ajax op de Europese voetbalkaart. Daarna vergaloppeerde hij zich. Escapades waarvan je denkt: hoe haalde hij het in zijn hoofd? Maar goed, Overmars is speciaal en iedereen verdient een tweede kans.”