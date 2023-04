Mario Götze tovert als vanouds en helpt Frankfurt naar halve finale DFB-Pokal

Dinsdag, 4 april 2023 om 20:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:01

Mario Götze heeft zich dinsdagavond onderscheiden bij Eintracht Frankfurt. De ex-middenvelder van PSV had binnen een tijdsbestek van twee minuten twee assists in huis op Randal Kolo Muani, die beide treffers voor zijn rekening nam in de kwartfinale van de DFB-Pokal tegen 1. FC Union Berlin: 2-0. Later op de dinsdagavond nemen Bayern München en SC Freiburg het nog tegen elkaar op in de andere kwartfinale. Woensdag worden de overige twee kwartfinales afgewerkt.

Bijzonderheden

De wedstrijd was elf minuten oud toen Frankfurt, waar ook Philipp Max aan de aftrap verscheen, de score opende. Een lange bal kwam terecht bij Götze, die een fraai, subtiel hakje in huis had op Kolo Muani. De Fransman kreeg een vrije doortocht richting doel en rondde koelbloedig af: 1-0. De supporters waren nog feest aan het vieren toen de tweede treffer van de avond viel. Dit keer had Götze een diepe bal in huis op de spits, die zag dat doelman Lennart Grill onnodig ver uit zijn doel kwam. Kolo Muani profiteerde vervolgens door via een lob af te ronden: 2-0. Ondanks vier wissels in het eerste kwartier na rust wist Union het tij niet meer te keren. Sheraldo Becker en Danilho Doekhi deden de hele wedstrijd mee.

???????????? ???????? ?????????? 2x in 2 minuten ?? De Franse ster van Eintracht Frankfurt is de verdediging van Union Berlin te snel af en weet ook nog eens heerlijk af te ronden voor de 1-0 en 2-0 ??#ZiggoSport #DFBPokal #SGEFCU pic.twitter.com/Mo2GLJC7vI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 4, 2023

Wedstrijdverloop

11' 1-0 Randal Kolo Muani (assist: Mario Götze)

13' 2-0 Randal Kolo Muani (assist: Mario Götze)