‘De fluitconcerten richting Lionel Messi zijn een belediging voor het voetbal’

Dinsdag, 4 april 2023 om 19:47 • Jonathan van Haaster

Emmanuel Petit heeft keihard uitgehaald naar een deel van de supporters van Paris Saint-Germain. De oud-middenvelder van onder meer Arsenal noemt de fluitconcerten van de aanhang van PSG richting Messi 'een belediging voor het voetbal' en stelt dat de Parijse topclub 'geen voetbalclub, maar een pre-pensioenclub' is. Bovendien heeft Petit geen goed woord over voor het transferbeleid van de club.

Voor de wedstrijd tegen Olympique Lyon op zondag werd Messi uitgefloten toen zijn naam werd omgeroepen door de stadionspeaker. Ook tijdens de wedstrijd, die uiteindelijk met 0-1 verloren zou gaan, werd de Argentijn uitgefloten. "De fluitconcerten richting Messi zijn een belediging voor het voetbal", is Petit duidelijk bij RMC Sport. "Ga nu weg bij die club, Leo. Het is geen voetbalclub, maar een pre-pensioenclub, zelfs als je twintig jaar oud bent. Geen enkele speler heeft zich ooit ontwikkeld bij PSG. Is dat de schuld van Messi?"

"Hij is de magiër met een toverstaf, het is aan de spelers rondom hem om inzet te tonen." Die uitspraak van Petit is opvallend te noemen, daar Messi door de PSG-fans juist wordt bekritiseerd om zijn vermeende gebrek aan inzet voor de Parijzenaren. "De supporters van PSG snappen niet dat je een selectie om Messi heen moet bouwen", gaat Petit verder. "De club heeft zo'n selectie echter niet en zal die ook nooit krijgen, omdat de club het verschrikkelijk doet op de transfermarkt."

PSG-trainer Christophe Galtier was na afloop van het duel met Lyon eveneens niet te spreken over de fluitconcerten richting de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar. "Fluitconcerten richting Leo Messi zijn heel wreed", liet de oefenmeester weten. "Leo is een speler die heel veel geeft. Hij heeft ook heel veel gegeven in de eerste seizoenshelft, maar het is ook aan andere spelers om meer te laten zien." De kans lijkt overigens groot dat Messi na dit seizoen niet meer actief is in het Parc des Princes. L'Équipe wist maandagnacht namelijk te melden dat de wereldkampioen te zwaar op de begroting van PSG drukt, waardoor de deur voor een terugkeer naar Barcelona open lijkt te staan.