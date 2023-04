‘Zijn brutaliteit is geweldig, hij had zelfs meer geslaagde dribbels dan Messi’

Dinsdag, 4 april 2023 om 20:00 • Wessel Antes

Het Curaçaos voetbalelftal heeft een uiterst bijzondere interlandperiode achter de rug. Het elftal van bondscoach Remko Bicentini speelde in Willemstad een Nations League-wedstrijd tegen Canada (0-2), waarna de internationals afreisden naar Argentinië voor een oefenduel met de kersverse wereldkampioen. Hoewel la Albiceleste, mede dankzij een hattrick van Lionel Messi, met 7-0 te sterk waren, kijken los Azules terug op een geweldige week. “Deze Argentijnse bagage is goud waard”, vertelt Bicentini, tijdens een uitgebreid gesprek met Voetbalzone.

Door Wessel Antes

Bicentini keerde afgelopen zomer terug als bondscoach van Curaçao. Voor de 55-jarige Nijmegenaar was de wedstrijd tegen Canada extra bijzonder, daar hij voor zijn nieuwe dienstverband anderhalf jaar werkzaam was als assistent-trainer bij the Canucks. De komende 4,5 jaar richt Bicentini zich met Curaçao op het ultieme doel: deelnemen aan het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De afgelopen week voelde als een belangrijke in het ambitieuze traject. “De ervaring die wij tegen Argentinië hebben opgedaan staat gelijk aan minstens zes normale oefeninterlands”, aldus de Curaçaose keuzeheer, die begin maart een lastige selectieprocedure voor zijn kiezen kreeg.

“Zo’n wedstrijd tegen Argentinië wil iedereen die in aanmerking komt natuurlijk spelen”, aldus Bicentini, die de opties bij Curaçao ziet toenemen. “De mogelijkheden voor het Curaçaos voetbalelftal worden steeds groter, met serieuze kandidaten wereldwijd. Kwalitatief is de selectie daardoor sterker. Ook ik moet een voorselectie inmiddels terugbrengen van 37 naar 23 spelers, dat was vroeger wel anders. Het liefst had ik iedere speler meegenomen en laten spelen tegen Argentinië, maar dat kan helaas niet. Ik kan ook niet stiekem twaalf jongens opstellen in de hoop dat de scheidsrechter het niet ziet. Dat zijn lastige beslissingen die ik als bondscoach moet nemen, maar uiteindelijk hoort het ook bij mijn vak.”

Bicentini koos in zijn selectie voor zes kersverse internationals. Trevor Doornbusch (FC Dordrecht), Sherel Floranus (Antalyaspor), Godfried Roemeratoe (Hapoel Tel Aviv), Giovanni Troupée (Lokomotiv Plovdiv), Xander Severina (ADO Den Haag) en Richairo Zivkovic (FC Emmen) zaten er allen voor het eerst bij. “Dat was voor die jongens natuurlijk geweldig. Ze hebben een hele goede indruk achtergelaten, zowel op mij als op de groep. Wij proberen iedereen vanaf de eerste minuut in de groep op te nemen, aangezien het bij Curaçao ook gaat om dat hechte familiegevoel. Eigenlijk merk ik altijd direct dat dat wel goed zit.” De poule met spelers wordt steeds groter voor Bicentini. “Ik ben er iedere dag mee bezig om jongens die nog voor meerdere landen kunnen spelen een realistisch beeld voor te schetsen. Inmiddels speelt Curaçao ook op een platform waar je u tegen zegt. Je kunt bij ons een geweldige interlandcarrière opbouwen, ook omdat de concurrentie bij Nederland een stuk groter is.”

De basiself van Curaçao voorafgaand aan het bijzondere oefenduel met Argentinië.

Realistisch als hij is geeft Bicentini toe dat een definitieve keuze voor sommige jongens nog te vroeg komt. “Quilindschy Hartman is een mooi voorbeeld. Met hem heb ik meerdere goede gesprekken gevoerd, ik vind het een fantastische jongen. In september wilde ik Quilindschy meenemen naar onze oefeninterlands in Indonesië, maar Feyenoord vond het belangrijk dat hij zijn rust zou pakken. Vervolgens heeft hij zijn kans volledig gegrepen bij de aanstaande landskampioen. Iedereen heeft het nu over hem en hij is in beeld bij Jong Oranje en zelfs het Nederlands elftal. Dan is het logisch dat je voor zo’n kans wil gaan, dat heb ik hem ook gezegd. Ik weet dat zijn hart ook bij Curaçao ligt.”

Niet iedereen heeft een luxepositie zoals Hartman, zo stelt Bicentini. “Er zijn genoeg jongens die wellicht beter voor Curaçao kunnen kiezen. Het blijft gewoon belangrijk om realistisch te kijken naar je eigen carrièrepad en de concurrentie op de betreffende positie, anders doe je jezelf uiteindelijk tekort. Kijk maar naar de grote groep spelers die ooit een aantal interlands heeft gespeeld, om vervolgens zelden meer in aanmerking te komen voor hun land. Daardoor kun je een prachtige interlandcarrière en verschillende mooie eindtoernooien mislopen. Het is goed om die keuze op tijd te maken, want daardoor kun je ook eerder in het teamproces bij ons belanden en je kansen vergroten.”

De afgelopen interlandperiode van Curaçao begon in Amsterdam, waar de selectie zich verzamelde om gezamenlijk naar het Caribische eiland te vliegen. “Op maandag kwamen we aan en toen hebben we ons vier dagen kunnen voorbereiden op de wedstrijd tegen Canada, waarna we direct weer doorvlogen naar Buenos Aires. Die reis duurde anderhalve dag. Op dinsdagnacht speelden we alweer tegen Argentinië. Vrij hectisch dus, want vooral tegen de Argentijnen hadden we weinig tijd om ons voor te bereiden. Als trainer had ik dat natuurlijk wel al gedaan, maar de spelers waren vooral echt gefocust op Canada. Gelukkig is het bij zo’n affiche tegen Argentinië eigenlijk niet eens nodig om je voor te bereiden, want hier droomt natuurlijk elke voetballer van. Anders moet je dit beroep niet uitvoeren. Al hadden we een week moeten vliegen, hadden we deze wedstrijd nog willen spelen. Dat we tegen Canada geen resultaat hebben geboekt blijft zonde."

In het Ergilio Hato Stadion begon de formatie van Bicentini uitstekend tegen de Canadezen, maar uiteindelijk moest Curaçao toch zijn meerdere erkennen. LOSC Lille-spits Jonathan David, die de eerste plek op de topscorersranglijst van de Ligue 1 deelt met Kylian Mbappé (beiden negentien doelpunten), opende de score. Vervolgens kreeg RKC Waalwijk-verdediger Juriën Gaari zijn tweede gele kaart, waarna Real Valladolid-spits Cyle Larin de eindstand op 0-2 bepaalde. Bicentini raakt echter niet in paniek van de nederlaag. “Canada heeft de afgelopen jaren een stuk meer wedstrijden gespeeld dan Curaçao. Zo mocht Curaçao vanwege een corona-uitbraak niet deelnemen aan de Gold Cup in 2021, terwijl Canada er afgelopen winter wel bij was tijdens het WK in Qatar. In totaal heeft Canada 24 wedstrijden meer gespeeld dan wij de afgelopen jaren en zo’n verschil zie je wel terug op het veld. Toch hebben wij laten zien voetballend prima mee te kunnen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het gat de komende jaren zeker nog gedicht zal worden.”

Vol verwachting vertrok de selectie naar Argentinië, om een historisch duel voor Curaçao als voetballand af te werken. “In aanloop naar deze interlandperiode dachten sommigen eerst dat het een grap was. Ikzelf zie het meer als een bewijs dat Curaçao ertoe doet. Niet ieder willekeurig land wordt uitgenodigd voor een oefenduel met de regerend wereldkampioen, zeker niet vier maanden na dato”, aldus Bicentini. De wedstrijd werd gespeeld in het Estadio Único Madre de Ciudades, dat was gevuld met 42.000 voetbalgekke Argentijnen. Bicentini vond het belangrijk om de oefenwedstrijd, ondanks al het enthousiasme, serieus te benaderen. “Dat heb ik wel met de jongens besproken. Ik wil uit iedere wedstrijd lessen meenemen en daarop verder borduren. Gelukkig merkte ik dat ook op binnen mijn spelersgroep. Ik heb niemand zien verzaken. Met 7-0 verliezen wil geen enkele voetballer, maar tegen dit soort wereldspelers blijft dat een mogelijkheid.”

Argentinië vierde de wereldtitel afgelopen interlandperiode met oefenduels in eigen land, tegen Panama en Curaçao.

In de eerste twintig minuten hield Curaçao de brilstand vast, waarna de Argentijnen besloten om het uit een ander vaatje te tappen. Bij rust stond een stand van 5-0 op het scorebord, met drie doelpunten van Messi. “Over ons begin was ik zeer tevreden, maar toen ging die Argentijnse voetbalmachine aan, met Messi voorop. Dat is gewoon andere koek voor ons als groep. Hij is een genie, en wij zullen er in de toekomst voordeel van hebben dat wij deze wedstrijd hebben mogen spelen. Ik denk dat geen enkel land zulke fanatieke supporters heeft als Argentinië, dus ook dat hebben wij nu kunnen ervaren. Natuurlijk zijn de supporters van Curaçao altijd een fantastische twaalfde man op de tribune, maar dit was wel nieuw voor de jongens. Dan krijg je misschien een pak slaag, maar van zo’n ervaring moet je ook wel kunnen genieten. Dit was een historisch moment voor Curaçao en zal niemand meer vergeten.”

Voor de wedstrijd sprak Bicentini kort met Lionel Scaloni, de 44-jarige bondscoach die met Argentinië geschiedenis schreef door het WK van 2022 te winnen. “Ik heb hem gefeliciteerd met de titelwinst in Qatar, wat natuurlijk een geweldige prestatie blijft. Daarnaast heb ik hem bedankt voor de uitnodiging, omdat dit duel ook Curaçao als voetballand weer op de kaart zet. Ik denk dat vele landen jaloers zijn op deze ervaring. Daarom vond ik het wel belangrijk om mijn dankbaarheid uit te spreken. Daarna ga je gewoon over naar de orde van de dag, want je moet net als altijd het team zo goed mogelijk voorbereiden.” Een nabeschouwing heeft Bicentini achterwege gelaten. “Dat leek mij in deze situatie overbodig. In de kleedkamer heerste, ondanks de nederlaag, positiviteit en adrenaline. Dan ga ik niet aan mijn team vragen hoe het kan dat ze een wereldspeler als Messi niet hebben afgestopt. In de rust heb ik wel wat details besproken, maar na de wedstrijd heb ik de jongens vooral laten genieten.”

Na de wedstrijd ging het in de wereldwijde media vooral over Messi, die de absurde mijlpaal van honderd interlanddoelpunten bereikte door Nijmegenaar Eloy Room te verschalken. Toch kregen ook diverse spelers van Curaçao aandacht door hun optredens. “Eloy kreeg dan wel zeven doelpunten tegen, maar liet daarnaast zien in staat te zijn om knappe reflexen te maken. Na de wedstrijd stonden de spotlights natuurlijk op hem gericht omdat hij het bijzondere shirtje van Messi ontving”, aldus Bicentini. Ook Birmingham City-middenvelder Juninho Bacuna ontving complimenten op het internet. “Daar heb ik persoonlijk enorm van genoten, van Juninho. De brutaliteit waarmee hij speelt tegen zo’n wereldteam, dat is geweldig om te zien. Hij had zelfs meer geslaagde dribbels dan Messi. Juninho heeft inmiddels ervaring opgedaan bij Rangers en in Engeland, die staat niet snel perplex van een groot stadion.” Naast zijn bijzondere statistiek qua geslaagde dribbels was Bacuna ook de speler waarop de meeste overtredingen (zes) werden gemaakt. Bicentini denkt dat de 25-jarige Groninger nog veel in zijn mars heeft.

Juninho Bacuna in duel met Atlético Madrid-middenvelder Rodrigo De Paul.

“Om eerlijk te zijn begrijp ik niet waarom hij niet bij een topclub speelt”, aldus de bondscoach over Bacuna. “Natuurlijk is Birmingham een mooie club, maar in mijn ogen kan hij een hele grote stap maken. Vooral door zijn houding, mentaliteit en technische kwaliteiten. Ik geloof er oprecht in dat die stap voor hem nog wel gaat komen. Daarom is het ook mooi dat hij zich op dit podium heeft laten zien.” Na de wedstrijd stapte een vertegenwoordiger van Boca Juniors op Bicentini af om vragen te stellen over Bacuna. “Ook zij waren gecharmeerd van hoe hij speelde, en terecht. Dan heb je het wel gewoon over de grootste club van Argentinië, waar Diego Maradona heeft gespeeld. Het zou geweldig zijn als hij daar een telefoontje van krijgt, maar zo lopen er bij ons meer jongens rond die nog mooie stappen kunnen maken. Dat zou ook goed zijn voor Curaçao als voetballand, dus laten we het hopen.”

Zelf heeft Bicentini ook genoten van het treffen met Messi. “Om zo’n speler van dichtbij te mogen zien is voor elke trainer fantastisch. In het echt is hij nog beter dan op televisie. De details vallen dan op. Datzelfde geldt voor een speler als Ángel Di María, die na rust nog even mocht invallen. De techniek van die jongens is ongekend, daar moeten wij als liefhebbers zo lang mogelijk van genieten.” Veel spelers scoorden na afloop een foto of shirtje bij de Argentijnse sterren, maar daar is Bicentini zelf niet zo van. “Ik heb Messi een hand gegeven en gefeliciteerd na de wedstrijd, dat is wel een mooie herinnering. In de kleedkamer vond ik het voor die jongens wel leuk dat ze een souvenir hebben meegekregen na deze ervaring. Ik neem alleen de herinneringen als souvenir en bagage mee naar huis. Dat is voor mij meer dan genoeg, want deze Argentijnse bagage is goud waard!”

Doordat de Nations League een andere opzet krijgt, degradeerde Curaçao tegen Canada niet uit Groep A. “Dat was wel een voordeel en fijn om te horen, aangezien ik natuurlijk pas net ben ingestapt. Tijdens de eerste paar wedstrijden in deze Nations League-poule was ik nog assistent van Canada als tegenstander van Curaçao, dus een degradatie had dan wel extra zuur geweest. Gelukkig is die regel aangepast en gaat het systeem op de schop, al ging de wedstrijd tegen Canada nog wel om directe plaatsing voor de Gold Cup. Canada en Honduras zijn daar nu sowieso bij, terwijl wij ons moeten kwalificeren via een voorronde in juni. Gelukkig heb ik daar alle vertrouwen in. Ik verwacht dat het goed gaat komen met deze selectie.”

De ervaren sluitpost Room ging er uiteindelijk met het shirt van Messi vandoor.

Op 14 april is Bicentini in Las Vegas voor de loting van de Gold Cup. “Vervolgens spelen wij op 16 en 20 juni twee wedstrijden om ons te plaatsen voor het definitieve toernooi, dat direct daarna van start gaat. Al die wedstrijden worden in Amerika gespeeld en dat wordt groots aangepakt. Ze zien het als een soort voorbereiding voor het WK. Voor ons zou het fantastisch zijn om daar zo lang mogelijk bij te zijn, ook om weer zoveel mogelijk ervaring op te doen met het spelen van dit soort wedstrijden.”

De komende jaren kan men nog veel van Curaçao verwachten, zo stelt Bicentini. “We hebben een geweldig traject te gaan onderweg naar ons absolute einddoel: het WK in 2026. Ik ben er heilig van overtuigd dat we dat gaan redden. Aangezien Canada, Mexico en de Verenigde Staten als gastlanden al direct geplaatst zijn bestaat er een hele reële kans dat het ons dit keer wel gaat lukken. Verder zullen we de komende jaren deelnemen aan geweldige toernooien en competities als de Gold Cup, de Copa América, de Nations League en de WK-kwalificatie. Er liggen dus nog genoeg mooie uitdagingen in het verschiet. Niet alleen voor mij, maar ook voor de spelers die hier bij willen zijn. Ik weet zeker dat het Curaçaos voetbalelftal voor veel spelers een podium is waarop ze zichzelf kunnen laten zien, maar de keuze is aan hen!”