Mitrovic krijgt enorme schorsing na duw aan scheidsrechter tegen Man United

Dinsdag, 4 april 2023 om 18:50 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:57

Aleksandar Mitrovic heeft acht wedstrijden schorsing gekregen voor de duw die hij op 19 maart aan scheidsrechter Chris Kavanagh gaf in het FA-Cup duel tussen Manchester United en Fulham. Ook manager Marco Silva en Fulham zelf worden gestraft naar aanleiding van het wangedrag dat plaatsvond in en na het duel met de ploeg van Erik ten Hag.

Fulham stond na zeventig minuten spelen op een 0-1 voorsprong op bezoek bij Manchester United, toen Willian met de arm een inzet van Jadon Sancho van de lijn haalde. Na inmenging van de VAR besloot Kavanagh een penalty te geven aan the Red Devils, en een rode kaart aan Willian. De beslissing van de arbiter zorgde ervoor dat de stoppen doorsloegen bij onder meer spits Mitrovic, die witheet was en Kavangh een duw gaf. Ook hij kreeg vervolgens rood.

Wat een moment! ??

? William redt de bal van de lijn maar doet dat met de hand

? Na de VAR-beelden geeft de scheids een penalty en rood aan William

? Mitrovic valt de scheids aan en krijgt ook rood

? Bruno Fernandes benut de penalty: 1-1#ZiggoSport #FACup #MNUFUL pic.twitter.com/TGRRjIk9rn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 19, 2023

Normaal gesproken staat er in Engeland een schorsing van drie wedstrijden op gewelddadig gedrag, maar de onafhankelijke regelcommissie vond dat dat in dit geval ‘duidelijk onvoldoende’ was. Uiteindelijk is er dus besloten de Serviër acht wedstrijden schorsing te geven. Eén duel heeft hij overigens al uitgezeten, waardoor er nog zeven wedstrijden resteren. Zijn rentree zou hij op 13 mei kunnen maken, tegen Southampton. Naast de schorsing kreeg Mitrovic ook nog een boete van meer dan 85.000 euro.

Manager Silva, die toegaf dat hij Kavanagh en de vierde official die dag in woord, gebaar en gedrag heeft beledigd, krijgt twee wedstrijden schorsing en een boete van zo’n 23.000 euro. Dat bedrag wordt echter nog verdubbeld, omdat de Portugees op de persconferentie na afloop van de wedstrijd de integriteit van de arbitrage in twijfel trok. Door de schorsing zit Silva niet op de bank tijdens de Premier League-duels met West Ham United (8 april) en Everton (15 april).

Overigens heeft de FA laten weten in beroep te gaan tegen de straffen voor Mitrovic en Silva, daar de voetbalbond een hogere straf wil zien. Tot slot werd ook Fulham bestraft: met een boete van een kleine vijftigduizend euro. Het wordt de club aangerekend dat de spelers zich tijdens het duel op Old Trafford niet volgens de regels gedroegen.