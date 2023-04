Spaanse media spreken elkaar compleet tegen over toekomst Frenkie de Jong

Dinsdag, 4 april 2023 om 18:04 • Jonathan van Haaster

Frenkie de Jong mag aankomende zomer, net als Ronald Araújo en Pedri, absoluut niet weg van Barcelona. Dat weet Sport dinsdag te melden. De berichtgeving van de Catalaanse sportkrant staat haaks op het nieuws van Marca afgelopen donderdag. De Madrileense sportkrant schreef toen dat De Jong juist wél mag vertrekken, zodat Barcelona de financiële huishouding op orde kan houden.

Sport onderschrijft dat de club aankomende zomer moet verkopen, in een poging de jaarcijfers met naar verluidt 200 miljoen euro omlaag te krijgen. Barcelona wil dat echter niet alleen via verkopen voor elkaar krijgen. De club is ook van plan om met bepaalde spelers te heronderhandelen over hun salarissen. Barcelona weet dat als de financiële situatie wanhopig wordt, er spelers zijn die een hoge marktwaarde vertegenwoordigen. Volgens de Catalaanse krant zijn er echter drie spelers die onder geen beding weg mogen: Araújo, Pedri en dus ook De Jong. Sport bestempelt de status van de Oranje-international als 'curieus', daar hij vorig seizoen nog veelvuldig in verband werd gebracht met een vertrek uit Catalonië.

Naast die drie spelers is Barcelona ook niet bereid mee te werken aan een vertrek van Marc-André Ter Stegen, Gavi, Jules Koundé, Robert Lewandowski, Raphinha en Alejandro Balde. Voor laatstgenoemde geldt dat echter alleen als hij zijn tot medio 2024 lopende contract verlengt. Ook wil trainer Xavi graag door met Andreas Christensen en Franck Kessié, ondanks dat er voor dat duo aanbiedingen op tafel liggen. Sportief directeur Mateu Alemany zal richting het volgende seizoen moeten bepalen in hoeverre er spelers verkocht moeten worden.

De Financial Fair Play-regels schrijven voor dat een club niet meer geld mag uitgeven dan een bepaald percentage van de inkomsten. Om daaraan te kunnen voldoen, moest Barcelona afgelopen zomer uitverkoop houden en dat lijkt ook in 2023 te gaan gebeuren. Naar aanleiding daarvan berichtte Marca vorige week dat De Jong niet tot de 'onaantastbare pionnen' behoort, ondanks dat de spelmaker uit Arkel wordt gezien als één van de belangrijkste spelers van de club. "Hij is weliswaar een sleutelspeler voor Xavi, maar hij is ook een van de populairste spelers op de transfermarkt", onderbouwde Marca. Wel zijn Sport en Marca het eens over de 'onaantastbare' posities van Araújo en Pedri.