Vloet speelt daags na uitspraak ‘gewoon’ en elimineert Promes en Spartak

Dinsdag, 4 april 2023 om 17:58 • Laatste update: 18:11

Rai Vloet is dinsdagmiddag, daags na de uitspraak voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval, 'gewoon' op het voetbalveld verschenen bij het Russische FK Ural. De middenvelder nam het met zijn ploeg in de halve finale van de Russische beker op tegen het Spartak Moskou van Quincy Promes. Vloet deed de volledige wedstrijd mee en stapte met een 2-1 zege van het veld. Dat was, na de 1-1 uit het heenduel, voldoende om de finale te bereiken.

Maandagmiddag oordeelde de rechtbank dat Vloet zich schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van een dodelijk ongeluk als gevolg van roekeloosheid. De ex-speler van PSV en Heracles Almelo reed te hard en had te veel gedronken. Hij moet 2,5 jaar de cel in. Dat weerhield Vloet er niet van om een dag later aan de aftrap te verschijnen voor de return in de halve finale van de Russische beker. Promes was er vanwege een blessure niet bij.

Nadat Ural en Spartak elkaar drie weken geleden op 1-1 hielden, mede door een doelpunt van Promes, was de ploeg van Vloet ditmaal wel te sterk. De score werd na een half uur geopend door Ibrahima Cissé. Na rust trok Keita Baldé de stand gelijk, maar was het Fanil Sungatulin die Ural naar de eindstrijd schoot. De andere halve finale gaat tussen CSKA Moskou en Samara. Die ploegen spelen woensdag hun return. Het heenduel eindigde in een 2-2 gelijkspel.