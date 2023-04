UEFA draagt Feyenoord op om geen kaarten te verkopen aan Roma-supporters

Dinsdag, 4 april 2023 om 16:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:07

Supporters van AS Roma zijn niet welkom in De Kuip als hun club het in de kwartfinale van de Europa League opneemt tegen Feyenoord, zo maken de Rotterdammers dinsdag bekend. Nadat de autoriteiten in Italië onlangs besloten om geen Nederlandse fans welkom te heten in Rome vanwege de recente geschiedenis, heeft de UEFA Feyenoord verzocht om ook geen fans van Roma toe te laten. Feyenoord heeft daarop besloten om de kaarten voor het uitvak te verkopen aan zijn eigen aanhangers.

"De afgelopen periode is er veelvuldig overleg geweest met AS Roma en de UEFA om de opties te bespreken voor de kwartfinales van de Europa League", meldt Feyenoord op zijn website. "Inzet van Feyenoord en de gemeente Rotterdam was daarbij om uitsupporters aanwezig te laten zijn en er een prachtig voetbalfeest van te maken. Het leek daarbij geruime tijd een haalbaar scenario om in elk geval een gereduceerd aantal van 1200 uitsupporters naar de wedstrijden te laten gaan, maar uiteindelijk beslisten de Italiaanse autoriteiten anders, Feyenoord-supporters zijn niet welkom in Rome."

Geen uitsupporters bij Europa League-tweeluik tegen AS Roma:#UEL — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 4, 2023

Nadat dat besluit wereldkundig werd gemaakt, besloot de UEFA om Feyenoord dinsdag te instrueren om in De Kuip geen Roma-supporters toe te laten. "De kaartverkoop voor de thuiswedstrijd tegen AS Roma zal later vandaag (dinsdag, red.) starten. Door de afwezigheid van uitsupporters zullen ook de (buffer)vakken op de Willem van Hanegem-tribune alsmede het uitvak in de verkoop gaan voor Feyenoord-supporters", schrijft de koploper van de Eredivisie. Het nieuws is dus indirect goed nieuws voor Feyenoord-fans, daar meer aanhangers de heenwedstrijd van het tweeluik in De Kuip kunnen bekijken.

Vrijdag werd bekend dat Feyenoord-supporters niet welkom zijn tijdens de return in het Stadio Olimpico op 20 april. Dat besluit werd genomen door het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat de burgemeester van Rome, Roberto Gualtieri, medio maart al duidelijk maakte er alles aan te doen om aanhangers van Feyenoord buiten zijn stad te houden. Tijdens een eerdere ontmoeting tussen de clubs in 2015 ging het mis in Rome, toen Feyenoord-fans het Barcaccia-fontein in het centrum van Rome beschadigden. De schade als gevolg daarvan liep op tot enkele miljoenen euro's. Eerder dit seizoen waren er ook al geen Feyenoord-supporters welkom tijdens het Europa League-duel met Lazio.