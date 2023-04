Bel Hassani krijgt drie dagen na verbanning bericht des onheils van RKC

Dinsdag, 4 april 2023 om 16:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:27

Iliass Bel Hassani is bezig aan zijn laatste maanden als speler van RKC Waalwijk. Het contract van de aanvallende middenvelder wordt niet verlengd, zo maken de Brabanders bekend. Het nieuws volgt enkele dagen op het bericht dat Bel Hassani samen met Zakaria Bakkali uit de selectie was gezet. Het tweetal ontbrak om die reden bij de thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Vitesse (1-0 winst).

De richtlijnen van de cao voor contractspelers in het betaald voetbal schrijven voor dat clubs verplicht zijn om spelers met een aflopend contract vóór 1 april duidelijkheid te geven of hun contract formeel wordt opgezegd of dat deze eventueel gelicht wordt. David Min heeft van de club te horen gekregen dat de optie in zijn contract wordt gelicht. Hij ligt nu tot volgend jaar zomer vast. De aanvaller speelt dit seizoen op huurbasis bij Telstar, maar keert in de zomer terug in Waalwijk.

Voor twee andere spelers had de club minder heugelijk nieuws. Zowel het contract van Bel Hassani als reservedoelman Joel Castro Pereira wordt niet verlengd. Zij mogen uitkijken naar een nieuwe club. Bel Hassani kwam in dienst van RKC tot 45 officiële wedstrijden. Daarin wist hij zes keer te scoren en fungeerde hij zes keer als aangever. Vorige week werd hij door trainer Joseph Oosting uit de selectie gezet 'vanwege zijn gedrag'. De middenvelder zou hebben verzaakt in zijn rol als teamspeler.

Ook Hans Mulder vertrekt na dit seizoen bij RKC. Hij heeft besloten om definitief een punt te zetten achter zijn voetballoopbaan. De centrale verdediger groeide uit tot clubicoon van de Brabanders en droeg liefst elf seizoenen het shirt van RKC. Mulder was eerst tussen 2006 en 2011 uit te bewonderen in het geel en blauw en keerde in 2017 terug. Over die twee periodes kwam de man met karakteristieke baard tot 246 officiële wedstrijden.