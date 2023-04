Misère bij Vitesse bereikt kookpunt: ‘furieuze’ Manhoef gaat Wittek te lijf

Bij Vitesse is het dinsdagochtend tijdens de training tot een handgemeen gekomen tussen twee spelers. Maximilian Wittek en Million Manhoef kregen het met elkaar aan de stok, schrijft de Gelderlander. Het tweetal is door trainer Phillip Cocu weggestuurd en heeft een boete gekregen. Donderdag zijn ze weer welkom op het trainingscomplex.

De Gelderlander schrijft dat het handgemeen tussen Wittek en Manhoef zich aan het einde van de training voordeed. Na een duel tussen beide kemphanen haalde de linksback uit naar de aanvaller. Manhoef was daar niet van gediend en moest door Ryan Flamingo en Nicolas Isimat-Mirin tot kalmte worden gemaand. "Manhoef was furieus op Wittek", voegt het dagblad toe.

Beide spelers hebben van de club een sanctie opgelegd gekregen in de vorm van een boete. Vitesse doet geen uitspraken over de hoogte van de boete. "Beide spelers gingen over de schreef en dat is niet goed", licht technisch directeur Benjamin Schmedes de situatie toe bij de Gelderlander. "Maar dit toont ook aan dat de groep de sportieve situatie niet in gelatenheid accepteert. De training had een hoge intensiteit en er zat agressie in het spel. Alleen in dat geval ging het niet goed."

Wittek en Manhoef melden zich donderdag weer op het trainingsveld van Vitesse. Woensdag geniet de ploeg een rustdag. Het handgemeen is symbolisch voor de situatie waarin de Arnhemmers momenteel zitten. Vitesse staat veertiende in de Eredivisie met hetzelfde aantal punten als nummer zestien Excelsior. Met onder meer Excelsior, FC Groningen, SC Cambuur en Fortuna Sittard staan er nog een aantal belangrijke wedstrijden op het programma voor Vitesse. Volgende week is in Nijmegen aartsrivaal NEC de tegenstander.