Willaert confronteert Slot: ‘Ga je nou doen alsof je het niet kan herinneren?’

Dinsdag, 4 april 2023 om 14:48 • Laatste update: 16:10

Arne Slot heeft dinsdagmiddag vooruitgeblikt op de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax. Woensdagavond nemen beide aartsrivalen het in De Kuip tegen elkaar op voor een plek in de finale. Onlangs liepen de gemoederen bij vlagen hoog op tijdens het competitietreffen tussen beide ploegen in de Johan Cruijff ArenA, waarbij onder meer Quilindschy Hartman volgens velen ontsnapte aan een rode kaart. Slot acht het niet nodig om zijn spelers extra op die risico's te wijzen.

De Klassieker in competitieverband lag op 19 maart geregeld stil vanwege opstootjes en overtredingen. Zo ontsnapte Hartman aan een tweede gele kaart na een overtreding op Mohammed Kudus. De Ghanees van Ajax ging eveneens over de schreef en mocht van geluk spreken dat hij niet van het veld werd gestuurd. Slot kreeg dinsdag tijdens de persconferentie dan ook de vraag of hij in aanloop naar de bekerwedstrijd rekening heeft gehouden met de extra lading die een Klassieker met zich meebrengt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Een Klassieker leidt tot passie en emotie, wat kan leiden tot over het randje gaan. Er was discussie over momenten waarop rode of tweede gele kaarten gegeven hadden kunnen worden eerder dit seizoen. Is dat iets wat je extra aandacht hebt gegeven?", vraagt ESPN-verslaggever Cristian Willaert. "Was daar discussie over? Wat had rood moeten zijn dan?", antwoordt Slot. "Ga je nou net doen alsof je het je niet meer kan herinneren? De tweede gele kaart van Hartman. Kudus had rood kunnen hebben. Idrissi. Dat soort dingen", helpt Willaert de Feyenoord-trainer herinneren.

"Het zijn wedstrijden die op het scherpst van de snede worden gespeeld", gaat Slot verder. "Dat kan ook niet anders, want we hebben allebei goede spelers op het veld staan. Die wil je zo min mogelijk tijd en ruimte geven, dus moet je ze kort dekken. Dan komt er ook weleens een overtreding bij kijken. In mijn herinnering schieten niet meteen grove overtredingen te binnen. Het moment met Hartman heb ik op geanticipeerd. Hij raakte hem licht. Dat zijn overtredingen die je constant ziet."

Slot is van mening dat zijn ploeg het geluk niet altijd aan zijn zijde heeft. "Ik zie ook weleens dat wij daar wél geel voor krijgen", aldus Slot. "Afgelopen zondag op Spangen kregen wij voor dat soort momenten geel. Ik denk niet dat de meeste voetballiefhebbers er moeite mee hebben als we niet continu met die gele kaarten aan het zwaaien zijn. Als het een schandelijke overtreding is moet je rood geven. Anders zijn deze wedstrijden gebaat bij dat er lekker gevoetbald wordt met duels. Ik zal spelers daar vast weleens voor gewaarschuwd hebben."