Potter had moeite om respect af te dwingen: verbijstering om basisplek Ziyech

Dinsdag, 4 april 2023 om 14:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:01

In Engeland komen steeds meer details naar buiten over de werkwijze van Graham Potter en diens relatie met de spelers van Chelsea. Zondagavond werd de 47-jarige oefenmeester door the Blues op straat gezet. Volgens Engelse media komt dat onder meer doordat Potter er niet in slaagde om respect af te dwingen bij een groot gedeelte van de selectie. Zo zouden de grote namen serieuze vraagtekens hebben gezet bij een basisplaats van Hakim Ziyech twee maanden geleden.

Potter werd achter zijn rug om Harry en Hogwarts genoemd. Hogwarts is de Engelse benaming van Zweinstein, een kasteel en toverschool uit de bekende zevendelige boekenserie Harry Potter. Media in Engeland beweren dat Graham Potter niet in de buurt kwam van het respect dat zijn voorganger Thomas Tuchel wel wist af te dwingen. Voor eerstgenoemde viel afgelopen weekend het doek, nadat hij zaterdag op eigen veld met 0-2 ten onder ging tegen Aston Villa.

Potter wist slechts 12 van zijn 31 wedstrijden als manager van Chelsea te winnen. Elf keer ging hij onderuit met zijn ploeg. De Engelsman werd volledig gesteund in zijn eerste transferperiode in januari, toen hij de club ruim driehonderd miljoen euro zag uitgegeven met onder meer de komst van Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk en Noni Madueke. De investeringen leidden echter niet tot de gewenste resultaten, waarna scepsis ontstond over het feit of Potter iets te zeggen had over het aankoopbeleid.

De overtuiging in de kleedkamer was dat Potter enkel 'ja' knikte richting de steenrijke Amerikaanse eigenaar Todd Boehly. Chelsea telde op een gegeven moment meer dan dertig selectiespelers, waardoor sommige spelers zich moesten omkleden op de gang vanwege ruimtegebrek in de kleedkamer. Ook Potters acties voor en na wedstrijden zorgden voor veel verbijstering bij de selectie. Zo besloot hij op 3 februari in de thuiswedstrijd tegen Fulham vanaf het beginsignaal een beroep te doen op Ziyech, die even daarvoor een huurdeal met Paris Saint-Germain zag klappen.

De voormalig Ajacied was ziedend vanwege de afgeketste deal, maar werd verrassend genoeg door Potter wel in de basis gezet tegen Fulham. Drie weken eerder kreeg ook João Felix een basisplaats toebedeeld tegen Fulham. De Portugees, die rood kreeg bij zijn debuut, was op dat moment pas 24 uur bij de groep na zijn overstap van Atlético Madrid. Potter wordt verder verweten dat hij moeilijk uit zijn woorden kwam tijdens persconferenties. Spelers kregen de indruk dat hij continu aan het ploeteren was in het bijzijn van de media en zich moeizaam kon uiten.