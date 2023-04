Spakenburg pakt uit met héérlijke matchday video: ‘Verhaal is nog niet af’

Dinsdag, 4 april 2023 om 13:01 • Laatste update: 13:27

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

In Spakenburg draait men warm voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV. Dinsdagavond neemt de tweededivisionist het op tegen de nummer drie van de Eredivisie en dat wil men weten ook. Middels een uiterst gelikte matchday video wordt alles en iedereen in het vissersdorp klaargestoomd voor een van de grootste wedstrijden uit de clubgeschiedenis. "Ons verhaal is nog niet af", luidt een van de kreten. Het is pas de derde keer dat een amateurclub in de halve finale van het bekertoernooi staat.