Heitinga loopt helemaal leeg: ‘Er komt een punt dat ik zelf de regie neem'

Dinsdag, 4 april 2023 om 12:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:33

John Heitinga is klaar met alle onduidelijkheid binnen Ajax. De trainer van de Amsterdammers weet niet hoe zijn eigen toekomst eruitziet, hoe de zaken er op technisch vlak voor staan en kan ook geen antwoord geven op vragen daarover vanuit de spelersgroep. Met name over zijn eigen lot tast Heitinga in het duister. "Er komt wel een punt dat ik de regie zelf in handen neem", zegt hij dan ook op een online persconferentie.

"Je voelt de onrust", is het eerste wat daar Heitinga zegt. Hij vertelt om die reden eigenlijk helemaal niet doorgeschoven te hebben willen worden toen Alfred Schreuder onder vuur kwam te liggen. "Vervolgens ben ik toch het technische verhaal gaan aanhoren en heb ik besloten om mijn club te helpen. Waar je het liefst voor de weg van de geleidelijkheid kiest en eerst wil assisteren, sta je de volgende dag ineens voor de groep", zegt Heitinga.

Daar kreeg de keuzeheer minimaal tot het eind van dit seizoen het vertrouwen van de clubleiding. Hij verlangt echter meer duidelijkheid van boven. "Ik bekijk het nu van dag tot dag. Daar ben ik eerlijk in, terwijl ik juist een trainer ben die naar het gehele plaatje en de langere termijn probeert te kijken. Als je daarnaar kijkt, weet je dat op 28 juni de voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer begint. Je speelt nu de halve finale van het bekertoernooi en hebt straks nog zeven Eredivisie-wedstrijden, maar je moet alweer naar de compositie van het nieuwe seizoen kijken", aldus Heitinga.

Die vraagt zijn club hardop om antwoorden. "Wie wordt de nieuwe technisch directeur? En blijf ik zitten of komt er een nieuwe hoofdtrainer? Ik heb een afspraak met de club dat ik in elk geval tot het eind van het seizoen trainer ben. Maar ik heb intern ook aangegeven: je kunt me pas echt beoordelen en veroordelen als ik mijn groep en staf zelf ook kan samenstellen. Eerder dit seizoen zat ik als jongen van de club nog op de tribune. Uiteindelijk zal de club een beslissing moeten nemen. En duidelijkheid is het allerbelangrijkste. Maak een keuze. Die kan goed of fout uitpakken, maar maak een keuze."

"Er komt een punt dat ik de regie zelf in handen neem", waarschuwt Heitinga tot slot. "Gerry (Hamstra, red.) is net weg. Ik verwacht dat er wel snel meer duidelijkheid zal komen. Als ik een besluit neem, zal ik dat eerst intern bespreken. Ik wil graag hoofdtrainer van Ajax blijven, maar je kijkt ook naar het afbreukrisico. Hoe gaat het eruitzien? Wat zijn de lijstjes, nationaal en internationaal? Wie gaat daarin de regie krijgen? Het is een feit dat het onrustig is. Dit is de situatie waarin we zitten. Mijn aandacht gaat vol naar de spelers. Wat er boven me gebeurt, daar heb ik niet veel invloed op. En ik ga ervan uit dat ze daar de juiste beslissingen nemen", aldus de trainer.