‘Wout Weghorst heeft Man United meer gebracht dan Cristiano Ronaldo’

Dinsdag, 4 april 2023 om 11:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:11

Gary Neville is van mening dat Wout Weghorst dit seizoen een grotere impact heeft bij Manchester United dan Cristiano Ronaldo. De analist beweert dat de Oranje-international er 'eigenlijk niet hoort te zijn' en 'de veters van Ronaldo niet mag strikken', maar stelt dat hij meer heeft gebracht dan de Portugese sterspeler. Neville roept Erik ten Hag verder op om te stoppen met experimenteren met Weghorst.

Neville was stomverbaasd toen hij maandag in Monday Night Football op Sky Sports door Jamie Carragher werd gevraagd te kiezen tussen Weghorst en Ronaldo in het huidige United. De voormalig verdediger droeg in het verleden samen met de Portugese superster het shirt van the Red Devils, maar zet duidelijke vraagtekens bij de rol van zijn voormalig ploeggenoot aan het begin van het seizoen. Ronaldo werd door Ten Hag disciplinair gestraft en besloot in de winter te vertrekken naar het Saudische Al-Nassr.

"Who would you pick Weghorst or Ronaldo?" ??@Carra23 was not letting @GNev2 get away ?? pic.twitter.com/MpVUmJlLbe — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 3, 2023

Ten Hag besloot daarop Weghorst te laten overvliegen van Besiktas, maar ziet zijn pupil vooralsnog worstelen met zijn vorm. De spits uit Borne wist tot op heden slechts twee keer het net te vinden en heeft moeite om de criticasters te overtuigen van zijn kunnen. Kritiek die na de verloren uitwedstrijd bij Newcastle United (2-0) niet is afgenomen. Neville liet maandagavond echter een statistiekengrafiek zien om aan te tonen dat Weghorst een grotere impact heeft bij United dan Ronaldo.

"Dus Weghorst is beter voor United dan Ronaldo?", vroeg Carragher. "Ik denk dat ze op dit moment allebei niet voor United zouden moeten spelen", aldus Neville. "Het belangrijkste is wie Ten Hag kiest. Ik weet niet wie ik zou kiezen. Weghorst heeft twaalf zeges, vier gelijke spelen, drie nederlagen en hij heeft slechts twee keer gescoord. Maar het team heeft 37 doelpunten gemaakt. Met Ronaldo won United drie wedstrijden minder, speelden ze drie keer gelijk en verloren ze vier keer. Hij scoorde elf keer, maar het team scoorde maar 23 keer. Dar zijn enorme verschillen. Ik denk dat dat de reden is achter het niet opstellen van Ronaldo."

Neville is ook kritisch op Weghorst. "Ik noemde hem een noodoplossing omdat United niet investeerde in een spits die het eigenlijk wilde hebben", aldus de oud-verdediger. "Dit experiment moet stoppen. Weghorst moet eruit. Dit kan niet langer doorgaan. Het merkwaardige aan het hele verhaal is dat United een spits heeft die niet goed genoeg is om aanvaller van de club te zijn, maar die het team meer winst heeft gebracht. Ik geloof nog altijd dat Ronaldo de beste speler aller tijden is. Het moge duidelijk zijn dat Weghorst de veters van Ronaldo niet mag strikken als we hun kwaliteiten vergelijken."