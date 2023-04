Feyenoord verlengt na lange onzekerheid alsnog: ‘In principe het laatste jaar’

Dinsdag, 4 april 2023 om 11:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:15

Feyenoord heeft de samenwerking met hoofdsponsor EuroParcs tóch met een jaar verlengd. Dat bevestigen de Rotterdammers via de officiële kanalen. De deal met EuroParcs liep deze zomer af, maar de vakantieparken-aanbieder is bereid er nog een extra jaar aan vast te plakken. Dat is in principe wel de laatste keer, zo stelt directielid Andries Bruil.

EuroParcs prijkt al sinds 2019 op het shirt van Feyenoord, toen het het stokje overnam van voormalig hoofdsponsor Qurrent. Komende zomer zou er een einde komen aan de samenwerking. Nu besluit EuroParcs alsnog een handtekening te zetten voor een extra jaar. "EuroParcs heeft de afgelopen jaren, mede door ons partnership met Feyenoord, een enorme groei doorgemaakt in naamsbekendheid. Dit internationale succes willen wij verder uitbreiden. De verlenging van het hoofdpartnercontract gaat hier zonder meer opnieuw aan bijdragen", licht Bruil het besluit toe.

De bestuurder meldt daarbij wel dat dit 'in principe' het laatste seizoen is. "Wij kijken enorm uit naar het vijfde seizoen, maar tevens is het besef daar dat het goed is om met onze marketingstrategie na deze lange periode een deels andere koers te gaan varen. Maar we zullen vast als strategisch partner aan Feyenoord verbonden blijven. Voor zover we dit al niet waren zijn we de echte Feyenoorders geworden!"

Even leek er sprake van dat T-Mobile de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord zou gaan worden. In februari dook het gerucht op dat de telecomprovider het samenwerkingsverband met FC Utrecht achter zich wilde laten en in zee wilde gaan met de Rotterdammers. Thijs van As, algemeen directeur van Utrecht, ontkrachtte dat gerucht al snel. "Ze bedoelden vast P-Mobile, een parkeergarage in Rotterdam", citeerde hij een appje dat hij had gekregen van een bestuurslid van T-Mobile aan Voetbal International.