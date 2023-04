John Heitinga krijgt fikse tegenvaller in aanloop naar De Klassieker

Dinsdag, 4 april 2023 om 10:31 • Tom Rofekamp

John Heitinga kan woensdag tegen Feyenoord nog altijd geen beroep doen op Devyne Rensch. Dat bevestigt de trainer van Ajax aan De Telegraaf. Rensch heeft nog altijd te veel last van een bovenbeenblessure, die hem al sinds vorige Klassieker aan de kant houdt. Op Ahmetcan Kaplan na beschikt Heitinga voor de rest over een volledig fitte selectie in De Kuip, waar hij de tegenstander als favoriet ziet.

Rensch moest bij de Klassieker van 19 maart al verstek laten gaan, omdat het op de training in zijn bovenbeen was geschoten. Ook de volgende ontmoeting met Feyenoord komt te vroeg voor de back. "Hij is niet op tijd fit", zegt Heitinga, die echter wel goed nieuws heeft over Steven Bergwijn. "Steven heeft volle bak getraind, heeft geen reactie gekregen en kan starten." Bergwijn begon zondag tegen Go Ahead Eagles (0-0) nog op de bank, vanwege naweeën van een blessure.

Op Kaplan – die seizoen niet meer in actie komt – en Rensch na, beschikt Heitinga dus over een volledig fitte selectie in De Kuip. Dat zal ook nodig zijn, aangezien de oefenmeester Feyenoord als favoriet ziet. "We zullen in alles top moeten zijn om Feyenoord te verslaan." Het ligt voor de hand dat Jorge Sánchez woensdag de vervanger is van Rensch. De Mexicaan verscheen bij vorige Klassieker al aan de aftrap en kreeg ook afgelopen zondag het vertrouwen in Deventer.

Ook Feyenoord mist woensdag in de halve bekerfinale een sleutelfiguur zijn defensie. Lutsharel Geertruida kwam met een hamstringblessure uit zijn interlanddebuut voor Oranje en ligt minimaal enkele weken uit de roulatie. Marcus Pedersen was afgelopen zondag zijn vervanger tegen Sparta Rotterdam. Zonder Geertruida won Feyenoord daar met speels gemak: 1-3.