KNVB getroffen door cyberinbraak: talloze privégegevens op tafel

Dinsdag, 4 april 2023 om 09:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:46

De KNVB is getroffen door een cyberinbraak. Dat meldt de bond dinsdagochtend via de officiële kanalen. Cybercriminelen hebben persoonlijke gegevens van diverse medewerkers in handen gekregen, maar zijn niet doorgedrongen tot elementaire bedrijfsonderdelen. Daardoor kan de primaire bedrijfsvoering gewoon doorgaan en komt het voetbal niet in het geding, aldus de bond.

De inbraak werd gedaan op het ict-netwerk van de KNVB Campus in Zeist. Alle servers daar worden nader onderzocht om de impact van de zaak precies in kaart te brengen. Het is nog niet bekend welke gegevens de cybercriminelen precies hebben bemachtigd, maar wel dat elementaire bedrijfsonderdelen niet geraakt zijn. Er is melding van de inbraak gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De KNVB zegt 'het vooral heel erg te vinden dat hun medewerkers hier mogelijk mee te maken krijgen' en verontschuldigt zich niet meer informatie te kunnen verstrekken. De bond is niet de eerste Nederlandse partij die de afgelopen weken te maken heeft met cyberaanvallen. Zeker twee miljoen Nederlanders werden vorige week getroffen door een grootschalig datalek, dat zijn origine zou hebben bij softwareleverancier Nebu. Gegevens van klanten van onder meer VodafonZiggo, zorgverzekeraar CZ en de NS kwamen op tafel.