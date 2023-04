Elftal van de Week: beloftes van PSV en Ajax stelen de show

Dinsdag, 4 april 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:39

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de 31ste speelronde afgewerkt. Koploper PEC Zwolle liep weg bij Heracles Almelo en is nu vijf punten los met nog zeven speelrondes te gaan. NAC Breda staat op een play-off plek na een knappe uitzege op VVV-Venlo (1-3).

Het doel in het Team van de Week wordt deze speelronde verdedigd door Hidde Jurjus, die uitblonk namens De Graafschap. De Superboeren wonnen met 0-1 op bezoek bij Jong AZ, dat ondanks zeven schoten op doel met lege handen achterbleef. De Graafschap levert net als Jong PSV twee spelers af. Hofleverancier is Jong Ajax. De Amsterdamse beloftenploeg won maandagavond overtuigend met 4-1 van laagvlieger FC Dordrecht.

Jason van Duiven gaf andermaal zijn visitekaartje af in het shirt van Jong PSV. In de klinkende zege op Roda JC Kerkrade (5-1) noteerde hij drie treffers. Van Duiven werd met 18 jaar en 38 dagen de jongste speler met een hattrick in een Keuken Kampioen Divisie-duel sinds Opta de doelpuntenmakers bijhoudt voor deze competitie (2008/09). Dit kalenderjaar was hij al goed voor tien goals in dertien competitieduels. Silvano Vos schitterde namens Jong Ajax. Hij werd de eerste Jong Ajacied die in een Keuken Kampioen Divisie-duel twee keer scoorde van buiten het strafschopgebied sinds Perr Schuurs in mei 2019 tegen Almere City.

Elftal van de Week: Jurjus (De Graafschap); Jermoumi (Jong Ajax), Aertssen (Jong Ajax), Schouten (Willem II), Büttner (De Graafschap); Thomas (ADO Den Haag), Vos (Jong Ajax), Omgba (NAC Breda); Thy (PEC Zwolle), Van Duiven (PSV), Babadi (Jong PSV).

