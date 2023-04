Fortuna Sittard beëindigt ‘mini-rel’; Yilmaz woensdag terug verwacht

Dinsdag, 4 april 2023 om 09:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:25

De soap rond Fortuna Sittard komt na iets meer dan anderhalve dag ten einde. Algemeen directeur Ivo Pfennings heeft aan de Limburger bevestigd dat de achterstallige spelerssalarissen, waar de ophef om zou gaan, dinsdag nog worden overgemaakt. Ook Burak Yilmaz zal woensdag 'gewoon' meetrainen, aldus Pfennings. De spits leek zondag nog te doelen op een onmiddellijk afscheid bij Fortuna.

Na de overwinning op FC Groningen (3-1) plaatste Yilmaz een cryptisch bericht op Instagram Stories. "Beste supporters," schreef hij. "Bedankt voor alles. Ik hoop op betere en succesvolle jaren." Hoewel technisch manager Sjoerd Ars daarop aangaf in het duister te tasten over Yilmaz' redenen voor de post, wist Voetbal International meer. Yilmaz zou het op hebben genomen voor de rest van de selectie, die wachtte op achterstallige salarissen.

Binnen de selectie zou bovendien het idee leven om te gaan staken. Pfennings noemt dat gerucht 'complete onzin'. "In verband met onvoorziene kosten in het stadion hadden we in maart hogere verplichtingen dan begroot. We hebben de gehele organisatie daarover geïnformeerd", verklaart hij tegenover de Limburger. Wel erkent Pfennings dat hij achteraf fout heeft gehandeld wat betreft de salarissen. "Omdat het voor onnodige onrust heeft gezorgd."

Yilmaz zal volgens Pfennings 'gewoon' weer op het trainingsveld verschijnen woensdag. De 77-voudig Turks international tekende afgelopen zomer nog een vijfjarig contract in Sittard. Na twee jaar als speler, zou hij verdergaan in een trainersfunctie. Yilmaz staat sinds zijn komst op negen treffers in Limburgse dienst, waar hij 25 wedstrijden voor nodig had. Ook pakte Yilmaz al acht gele kaarten.