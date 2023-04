Media buigen zich over opvallende ‘ramadanblessure’ rondom Sofyan Amrabat

Een situatie rondom Sofyan Amrabat maakt momenteel flink de tongen los op social media. Lucas Ranieri, zijn ploeggenoot bij Fiorentina, zou in extremis van het duel met Internazionale (0-1 winst) namelijk een blessure in scène hebben gezet, zodat de Marokkaans international zijn vast kon verbreken. Fiorentina stond op dat moment echter ook al voor.

Giacomo Bonaventura zette Fiorentina zaterdag vlak na rust op voorsprong en ook in blessuretijd leidden i Viola nog altijd in het Giuseppe Meazza. In minuut 90 + 2 ging Ranieri naar de grond, terwijl hij druk gebaarde naar de medische staf dat hij hulp nodig had. Op dat moment wisselden de camera's van focuspunt en werd Amrabat in beeld gebracht. De voormalig Eredivisie-speler pakte een sportdrankje aan en schoof gauw een banaan in zijn mond om zijn lichaam van snelle energie te voorzien.

Lucas Ranieri faked an injury to allow his teammate Sofyan Amrabat to break his fast?????#Ramadan#KhairKhwah pic.twitter.com/2jAzJ65Wag — Salman Afridi (@salmanafrid10) April 1, 2023

Amrabat doet vanwege zijn geloof namelijk mee aan de ramadan, die in 2023 loopt van 22 maart tot 20 april. Hij mag daarbij van zonsopkomst tot zonsondergang niets eten of drinken. Het duel in het Giuseppe Meazza werd afgetrapt om zes uur Italiaanse tijd, enkele tijd voordat de zon onder zou gaan. Toen dat eenmaal gebeurd was, deed 'de ramadan-blessure' zich al gauw voor. Amrabat begon zaterdag op de bank bij Fiorentina, vermoedelijk ook vanwege ramadan-overwegingen. In de 66ste minuut viel hij in.

Ramadan leeft ook hoofdbrekens op in Frankrijk

Ook over de grens zorgt de ramadan voor veel ophef. Jaouen Hadjam, speler van Nantes, werd namelijk buiten de selectie gelaten voor het duel met Stade Reims omdat hij zijn vast weigerde de verbreken. Trainer Antoine Kombouare was zich echter van geen kwaad beuwst. "Jaouen? Er is geen controverse. Zij die vasten, steun ik. Maar op wedstrijddagen moet je dat niet doen. Het is geen straf. Het zijn regels. Het is zijn keuze en die respecteer ik."