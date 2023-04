‘Ik was bij Ajax ingehaald door een Justin Kluivert. Daar had ik moeite mee'

Dinsdag, 4 april 2023 om 07:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:53

Vince Gino Dekker staat dinsdag voor waarschijnlijk het meest beladen duel in zijn 26-jarige leven. De vleugelaanvaller van SV Spakenburg neemt het in de halve finale van de TOTO KNVB Beker op tegen PSV en vecht daarin voor een finaleplaats in De Kuip. Het had echter ook anders kunnen lopen voor Dekker, die enkele jaren geleden nog beschouwd werd als groot talent in de Ajax-jeugd. "Ik vond dat het bij mij ook allemaal snel moest gebeuren. Dat is niet goed geweest", blikt Dekker terug in De Telegraaf.

Dekker behoorde in Amsterdam tot een lichting met onder anderen Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Steven Bergwijn en Noussair Mazraoui. Meerdere factoren speelden hem er echter parten, zo vertelt hij. "In een heel belangrijke fase van mijn carrière ben ik er anderhalf jaar uit geweest door een kraakbeenblessure en toen ik terugkwam, was ik bij Ajax ingehaald door jongere jongens als Justin Kluivert en Dennis Johnsen. Maar ook het mentale aspect is van belang geweest. Ik was in die tijd te ongeduldig. Ik zag jongens met wie ik in de jeugd had gespeeld in het eerste van Ajax staan of mooie transfers maken, en daar had ik veel moeite mee", geeft Dekker toe.

Hij vervolgt: "Het was geen afgunst, maar ik kon het voor mezelf moeilijk plaatsen. Ik vond dat het bij mij ook allemaal snel moest gebeuren. Dat is niet goed geweest." Het zette Dekker naar eigen zeggen ook een hak in Alkmaar, waar hij na zijn tijd bij Ajax naartoe transfereerde. "Ik had nooit na een half jaar weg moeten gaan bij Jong AZ en daar moeten blijven om te vechten voor mijn kans, wat een jongen als Tijjani Reijnders met veel succes wel heeft gedaan. Daar heb ik wel spijt van", aldus de zelfkritische vleugelspits.

Na een kortstondig avontuur bij Go Ahead Eagles belandde Dekker bij Spakenburg, waar hij dinsdagavond de halve finale van de beker speelt. Als het aan hem ligt, is dat echter niet zijn laatste duel van dergelijk niveau. "De ambitie om het in het voetbal te laten zien is er zeker nog. Als er een goede club komt, dan ga ik daar zeker over nadenken. Misschien kan dit bekeravontuur daarbij helpen. Dit is een schitterend podium om jezelf te laten zien. Als ik zie wat er allemaal al is losgekomen na onze wedstrijd tegen FC Utrecht. En dan is dit een nog grotere wedstrijd", besluit Dekker.