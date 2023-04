L'Équipe: Toekomst van Lionel Messi bij PSG lijkt vast te staan

Dinsdag, 4 april 2023 om 07:03 • Tom Rofekamp

Lionel Messi vertrekt eind dit seizoen zo goed als zeker bij Paris Saint-Germain. Dat meldt L'Équipe maandagnacht. De 35-jarige steraanvaller drukt te zwaar op de begroting van de Parijzenaren en kan alleen blijven als hij genoegen neemt met een behoorlijke salarisreductie. De deur naar Barcelona lijkt zo wagenwijd open te staan.

L'Équipe schreef donderdag al dat het een helse klus wordt om Messi langer in het Parc des Princes te houden. Vanwege het torenhoge salaris van Kylian Mbappé zou een contractverlenging van de Argentijn PSG namelijk het Financial Fair Play-plafond doen doorbreken. Aangezien Mbappé de prioriteit geniet in Parijs, lijkt een exit van Messi daarom niet meer tegen te houden. Zeker omdat ook Barcelona aan zijn voormalig oogappel trekt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rafael Yuste, vice-directeur sport van de club, bevestigde vrijdag dat de eerste gesprekken met Messi's kamp al zijn gevoerd. "Natuurlijk staan we in contact met Messi, we dromen van zijn terugkeer. Leo en zijn familie weten hoe erg we hem liefhebben. Ik zou het geweldig vinden als hij terugkomt en ik denk de fans ook. De sprookjes in het leven moeten een happy ending krijgen", liet Yuste weten op een persconferentie.

Na het WK in Qatar leek een langer verblijf in Parijs nog het meest reële scenario voor Messi. De zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar was mondeling akkoord met PSG over een contractverlenging, die alleen nog op papier moest worden beklonken. De salariskwestie werd toentertijd echter niet besproken. Messi is sinds de zomer van 2021 actief in Parijs en produceerde sindsdien 29 treffers en 32 assists in 67 duels over alle competities. Zondag werd hij nog uitgefloten door de eigen fans na het verlies in eigen huis tegen Olympique Lyon (0-1).