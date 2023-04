Virgil van Dijk ontbreekt in Premier League-duel tussen Chelsea en Liverpool

Dinsdag, 4 april 2023 om 20:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:55

Virgil van Dijk is dinsdagavond niet van de partij tijdens het Premier League-duel tussen Chelsea en Liverpool. De Nederlandse verdediger is ziek. Cody Gakpo start op de bank. Aan de kant van Chelsea behoort Hakim Ziyech wederom niet tot de wedstrijdselectie. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

The Athletic meldde ruim een uur voor de wedstrijd dat Van Dijk door ziekte al de afsluitende training richting de wedstrijd tegen Chelsea aan zich voorbij had moeten laten gaan. Vervolgens reisde hij ook niet met de selectie af naar Stamford Bridge. Hij wordt centraal in de verdediging vervangen door Joël Matip. In totaal voert manager Jürgen Klopp zes wijzigingen door ten opzichte van het Premier League-duel met Manchester City van afgelopen weekend. Zo beginnen onder meer Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson naast Gakpo op de bank.

?? #CHELIV TEAM NEWS ?? Our line-up to take on Chelsea tonight. — Liverpool FC (@LFC) April 4, 2023

Bruno Saltor, interim-manager van Chelsea, kiest ervoor om te beginnen met N'Golo Kanté, die vanwege een hamstringblessure lange tijd ontbrak bij the Blues. Verder beginnen Ruben Loftus-Cheek en Mykhailo Mudryk op de bank bij Chelsea, terwijl Wesley Fofana het vanaf de eerste minuut mag laten zien. Ziyech behoort net als tijdens de afgelopen twee Premier League-duels van Chelsea niet tot de wedstrijdselectie.

Zowel Chelsea als Liverpool kent een seizoen om snel te vergeten. Eerstgenoemde club hoopt na het ontslag van Graham Potter het tij te keren en moet een reeks goede resultaten neerzetten om uitzicht te houden op Europees voetbal. Saltor kan tegen Liverpool niet beschikken over onder meer César Azpilicueta, Armando Broja en Thiago Silva. Meevaller voor Chelsea is de terugkeer van Kanté, die tegen Aston Villa (0-2 nederlaag) zijn rentree maakte. Wie de nieuwe manager van Chelsea wordt is vooralsnog onduidelijk, wel is zeker dat Saltor trainer is tijdens één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen voor Chelsea. Nieuw puntenverlies lijkt een plek bij de top vier namelijk definitief uit te sluiten.

Behalve Van Dijk zijn ook Luis Díaz, Naby Keïta, Thiago Alcântara en Stefan Bajcetic afwezig bij Liverpool, waardoor Klopp moet puzzelen op het middenveld. Tegen Manchester City kon de middelste linie bestaande uit Jordan Henderson, Fabinho en Harvey Elliott geen vuist maken (4-1). De ploeg van Klopp presteert bijzonder wisselvallig. Zo werd er na de 7-0 overwinning op Manchester United driemaal op rij verloren. De concurrentie lijkt te hevig en de vorm te onvoorspelbaar om na nieuw puntenverlies alsnog een plek bij de top vier te bewerkstelligen. "Ik ben me bewust van het feit dat ik hier zit vanwege het verleden en niet vanwege wat we dit seizoen hebben gedaan", liet een zelfbewuste Klopp maandag optekenen.

Opstelling Chelsea: Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kanté, Fernández, Kovacic, Chilwell; Havertz, Felix.

Opstelling Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Konate, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Jones; Jota, Núñez, Firmino.