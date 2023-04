Inzaghi stelt Nederlanders teleur voor halve finale Coppa Italia tegen Juventus

Dinsdag, 4 april 2023 om 20:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:48

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij moeten genoegen nemen met een reserverol tijdens de eerste halve finale van de Coppa Italia tegen Juventus. De oefenmeester kiest bovendien voor Samir Handanovic tussen de palen, wat ten koste gaat van André Onana. Aan de kant van Juventus staan Ángel Di María en Dusan Vlahovic in de basis, in tegenstelling tot het Serie A-duel met Hellas Verona op zatedag. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select.

Handanovic ziet een driemansverdediging voor zich. Net als Juventus-trainer Massimiliano Allegri kiest Inzaghi voor vijf middenvelders. Federico Dimarco (links) en Matteo Darmian (rechts) moeten voor de aanvoer naar spitsen Lautaro Martínez en Edin Dzeko zorgen. Aan de kant van Juventus staat Mattia Perin onder de lat, waardoor Wojciech Szczesny op de bank zit. Juan Cuadrado is de rechtermiddenvelder van dienst, terwijl Filip Kostic aan de linkerkant staat. Di María staat op de 10-positie, achter spits Vlahovic.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Juventus kent op bestuurlijk vlak een dramatisch seizoen, maar sportief draait het, na de uitschakeling in de Champions League, bepaald niet slecht. La Vecchia Signora rukt na de vijftien punten in mindering op richting de top vier van de Serie A en maakt naast de Coppa Italia ook nog kans op de Europa League. Trainer Massimiliano Allegri zag zijn ploeg slechts eenmaal verliezen in de laatste dertien wedstrijden en bovendien won Juventus acht van haar laatste negen duels. Eén van de ploegen die in die reeks aan de zegekar werd gebonden was Internazionale. Kostic was vlak voor de interlandbreak in San Siro de maker van het enige doelpunt: 0-1. De geblesseerden Leonardo Bonucci en Paul Pogba zijn er niet bij.

Tijdens de ontmoeting in maart kon Inter aanvallend geen vuist maken. Het was exemplarisch voor de fase waarin i Nerazzurri zich bevinden: vier van de laatste vijf Serie A-wedstrijden werden verloren. Bovendien moet Inzaghi het stellen zonder Hakan Calhanoglu, die tijdens de interlandperiode bij Turkije geblesseerd raakte aan zijn lies. Inzaghi is door de slechte resultaten onder druk komen te staan en kan zichzelf lucht verschaffen met een resultaat tegen Juventus. Ondanks de teleurstellende resultaten heeft Inter laten zien er te kunnen staan op cruciale momenten, zoals tegen Porto in de Champions League en tegen AC Milan in de Super Coppa (0-3). De return vindt plaats op 26 april.

Opstelling Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di María; Vlahovic.

Opstelling Internazionale: Handanovic; D'Ambrosio; Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Dzeko.