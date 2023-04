Gravenberch en Blind beginnen ook in tweede duel onder Tuchel op de bank

Dinsdag, 4 april 2023 om 19:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:57

Thomas Tuchel heeft de opstelling van Bayern München voor het bekerduel met SC Freiburg bekendgemaakt. Ryan Gravenberch en Daley Blind moeten in de kwartfinale van de DFB-Pokal genoegen nemen met een reserverol, Matthijs de Ligt begin wel in de basis. Mark Flekken start onder de lat bij Freiburg. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien op Ziggo Sport Voetbal.

Tuchel begon zijn avontuur bij der Rekordmeister uitstekend met een overtuigende overwinning op Borussia Dortmund (4-2). De oefenmeester wijzigt zijn basiself ten opzichte van dit duel op slechts één positie. João Cancelo vervangt Alphonso Davies en vormt de Beierse defensie met De Ligt, Dayot Upamecano en Benjamin Pavard. Joshua Kimmich en Leon Goretzko vormen op het middenveld het defensieve blok, terwijl Leroy Sané, Thomas Müller en Kingsley Coman achter spits Eric Maxim Choupo-Moting voor de creativiteit moeten zorgen.

Bayern wacht twee ontmoetingen met Freiburg in vier dagen en kan op papier lastige wedstrijden verwachten tegen de nummer vier van de Bundesliga. De voortekenen in de DFB-Pokal zijn goed, daar de competitiewedstrijd tegen Freiburg met 5-0 werd gewonnen. Die Breisgau-Brasilianer wisten überhaupt nooit een Bundesliga-duel in München van Bayern te winnen. In 23 wedstrijden werd er 20 keer verloren en 3 keer gelijkgespeeld. Noussair Mazraoui is er vanwege ziekte niet bij, evenals de geblesseerde Mathys Tel.

??? Tuchel on @JamalMusiala: "It would be careless to play him for 90 minutes. He got 20 against Dortmund and we can build that steadily. It depends on the game."#FCBSCF pic.twitter.com/VQ2issyvMx — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 3, 2023

Freiburg kent een uitstekend seizoen en maakt nog volop kans op het behalen van een Champions League-ticket. Trainer Christian Streich focust zich eerst op de DFB-Pokal en weet dat het lastig gaat worden om Bayern uit te schakelen, maar toont zich strijdvaardig. "Als we een uitstekende keeper hebben en een uitstekende verdedigende prestatie leveren, kunnen we een sensatie creëren." Streich bevestigde maandag al dat Flekken onder de lat staat, wat ten koste gaat van bekerdoelman Noah Atubolu. Vincenzo Grifo is met vijftien goals dit seizoen de topscorer van Freiburg, maar wist in het bekertoernooi nog niet het net te vinden. De geblesseerden Daniel-Kofi Kyereh en Philipp Lienhart ontbreken in de Allianz Arena.

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Coman, Choupo-Moting

Opstelling SC Freiburg: Flekken; Sildillia, Ginter, Gulde, Günter; Eggestein, Höler, Höfler; Doan, Gregoritsch, Grifo