Politie treft twee vuurwapens aan bij inval in woning van Jetro Willems

Maandag, 3 april 2023 om 23:35 • Laatste update: 00:11

De politie heeft maandagochtend een woning van Jetro Willems in Barendrecht doorzocht, zo meldt het Barendrechts Dagblad. Bij de inval zijn volgens het regionale medium twee vuurwapens gevonden en in beslag genomen. Willems was niet aanwezig in zijn woning. Het is onduidelijk of de 29-jarige linkback van FC Groningen überhaupt nog daar woont.

Willems groeide op in Rotterdam-Zuid en beschikt over een riante villa in Barendrecht, een plaats die daar in de buurt ligt. Op dat adres staat zijn bedrijf Jetro Willems Clothing B.V. ingeschreven. Mogelijk maakt de voormalig PSV'er momenteel echter geen gebruik van het huis, omdat hij ongeveer 250 kilometer verderop speelt in Groningen.

Bij de inval zijn wel een 28-jarige Rotterdammer en een 22-jarige Dordtenaar aangehouden, zo bevestigt de politie. Een woordvoerder wil verder niets kwijt over de doorzoeking van de woning van Willems. Het zou mogelijk om een lopend onderzoek gaan.

