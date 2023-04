Van Nistelrooij verrast met keuze in de verdediging voor duel met Spakenburg

Dinsdag, 4 april 2023 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:05

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen SV Spakenburg. De oefenmeester verrast door middenvelder Érick Gutiérrez als centrale verdediger op te stellen. Van Nistelrooij kiest verder voor de op papier sterkst mogelijke opstelling. De wedstrijd op Sportpark De Westmaat begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Joël Drommel staat onder de lat bij de Eindhovenaren. Voor hem staat het centrale duo André Ramalho en dus Gutiérrez. Vanwege de afwezigheid van de geblesseerde Jarrad Branthwaite moest Van Nistelrooij puzzelen in de achterste linie en de keuze is dus gevallen op de Mexicaan. Jordan Teze (rechts) en Patrick van Aanholt (links) bezetten de backposities. Het middenveld bestaat uit Ibrahim Sangaré, Joey Veerman en Guus Til. Aanvoerder Luuk de Jong is de spits van dienst. Hij wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Xavi Simons (links). Bij Spakenburg valt er één wijziging te noteren ten opzichte van het duel met OFC (1-1). Vince Gino Dekker keert terug in de basis, wat ten koste gaat van Maurice de Ruiter.

Koos Werkman bezorgde Spakenburg zaterdag een punt tegen OFC, waarna het vizier volledig op PSV kon. De ploeg van trainer Chris de Graaf behaalde slechts twee punten uit de laatste vier wedstrijden in de Tweede Divisie en zal hopen dat het de vorm van de vorige bekerronde weet te hervinden, toen FC Utrecht in eigen huis werd vernederd (1-4). De Blauwen versloegen bovendien FC Groningen eerder al in het toernooi (2-3). Spakenburg kan daarnaast vertrouwen putten uit de laatste ontmoeting van PSV met een amateurclub in het bekertoernooi. In het seizoen 2019/20 hadden de Eindhovenaren een verlenging nodig om GVVV uit te schakelen (1-2). Van het basisteam van toen is alleen Olivier Boscagli nu nog PSV'er.

De Fransman kende zaterdag een emotionele avond. Boscagli keerde recent terug van een zware knieblessure en wist bij NEC (2-4) de 0-2 voor zijn rekening te nemen, wat leidde tot intense vreugde en tranen bij de centrale verdediger. Hij is er echter niet bij, net als Branthwaite en Phillipp Mwene. Van Nistelrooij besloot om Jenson Seelt, Fedde Leysen en Livano Comenencia van Jong PSV naar het eerste elftal over te hevelen, om zo de defensieve zorgen te verlichten. Van Nistelrooij zei de halve finale te bestempelen als ‘topwedstrijd’ en het lijkt ook de laatste kans op een nieuwe prijs dit seizoen, nadat eerder de Johan Cruijff Schaal werd veroverd ten koste van Ajax (3-5).

Opstelling SV Spakenburg: Damen; Verhagen, Artien, Werkman, Green; Van Lopik, Vink, Wesdorp; Dekker, Van der Linden, Admiraal.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Gutiérrez, Van Aanholt; Veerman, Sangaré, Til; Bakayoko, De Jong, Simons.