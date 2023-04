Justin Kluivert bezorgt strijdend Valencia in slotfase heel belangrijk punt

Maandag, 3 april 2023 om 23:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:43

Justin Kluivert heeft Valencia maandagavond laat een heel belangrijk punt bezorgd in LaLiga. De vleugelspits scoorde tegen Rayo Vallecano in de 81ste minuut vanaf de strafschopstip en zorgde daarmee voor een 1-1 eindstand. Het geplaagde Valencia klimt daarmee op doelsaldo uit de degradatiezone en staat nu zeventiende. De strijd onderin LaLiga is razend spannend, want Espanyol en Almería hebben op plek achttien en negentien evenveel punten als Valencia. Ook de ploegen daarboven staan heel dichtbij. De onderste drie degraderen rechtstreeks.

Bijzonderheden:

Kluivert startte opnieuw aan de rechterzijde van de aanval bij Valencia. Blikvanger Edinson Cavani, dit seizoen geplaagd door blessures, stond voor het eerst in twee maanden tijd weer in de basis. Bij Rayo bleef Radamel Falcao de hele wedstrijd op de bank. De defensie van Valencia stond in de negende minuut te slapen en liet Santi Comesana helemaal vrij. De middenvelder van Rayo kon een voorzet in alle rust controleren en binnenknallen: 0-1. Valencia moest de hele wedstrijd in de achtervolging. Acht minuten voor tijd kreeg los Ché na een VAR-ingreep een penalty vanwege een handsbal. Kluivert kreeg het vertrouwen van zijn ploeggenoten en schoof de bal van elf meter zeer beheerst binnen: 1-1.

???????????? ????????????????! ?? Weliswaar vanaf de stip, maar hij blijft koeltjes en zet Valencia kort voor tijd op gelijke hoogte: 1-1 ????#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRayo pic.twitter.com/ltdIdnHjXR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 3, 2023

Wedstrijdverloop:

Valencia - Rayo Vallecano 1-1

0-1 9' Santi Comesana

1-1 82' Justin Kluivert (strafschop)