Tottenham loopt averij op door raketinslag; Lucas pakt binnen 6 minuten rood

Maandag, 3 april 2023 om 23:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:39

Everton en Tottenham Hotspur hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden. Op Goodison Park eindigde het Premier League-duel na een zinderende slotfase in een 1-1 gelijkspel. Lucas Moura werd de schlemiel van de avond, daar hij zes minuten na zijn invalbeurt met direct rood van het veld gestuurd werd. In de negentigste minuut maakte Michael Keane met een fraai afstandsschot de benutte strafschop van Harry Kane ongedaan.

In de openingsfase werden er aan weerszijden direct twee goede kansen genoteerd. Namens Everton verzuimde Demarai Gray de bal tussen de palen te werken, terwijl Kane aan de overkant nét niet in slaagde om zijn ploeg de voorsprong te bezorgen. In de tweede helft wist de spits wél te scoren. Enkele minuten nadat Abdoulaye Doucouré met een directe rode kaart van het veld gestuurd werd vanwege een onbesuisde tackle ging ook Keane de fout in. De verdediger kreeg weliswaar geen rode kaart, maar zijn overtreding op Cristian Romero in de zestien werd bestraft met een penalty. Kane maakte vanaf elf meter en zette zijn ploeg op 0-1.

Wauw, ???????? ?? Everton komt in de slotfase op gelijke hoogte door een fantastische goal van Michael Keane en pakt hierdoor een belangrijk punt in de strijd om lijfsbehoud ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/NbFZDU3c8P — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 3, 2023

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Tottenham, totdat Lucas het veld betrad. De Braziliaan kwam in de 82ste minuut Heung-min Son en hield het precies zes minuten vol voordat hij met rood werd weggestuurd. Lucas zette zijn noppen in de enkel van Keane en mocht van arbiter David Coote onmiddellijk vertrekken. In de negentigste speelminuut sloeg het noodlot toe voor the Spurs. Met een heerlijk schot van buiten het zestienmetergebied slaagde Keane erin doelman Hugo Lloris te verrassen: 1-1. Arnaut Danjuma bleef de hele wedstrijd op de bank bij Tottenham.