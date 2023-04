Derksen: ‘Heitinga heeft geen toekomst bij Ajax; bek houden en je schamen’

Maandag, 3 april 2023 om 22:39 • Mart van Mourik

Johan Derksen vindt dat trainer John Heitinga niet de juiste man is om volgend jaar aan het roer bij Ajax te staan. Tijdens het programma Vandaag Inside maakt de analyticus kenbaar zich te hebben geërgerd aan het interview dat de coach gaf na afloop van het 0-0 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. “Als je 0-0 speelt bij Go Ahead als Ajax-trainer, dan moet je je bek houden en je schamen.”

Heitinga deed na afloop van de puntendeling voor de camera zijn beklag over de wedstrijdleiding en stelde dat ‘Ajax op deze manier nooit prijzen kan pakken’. Belachelijke uitspraak, concludeert Derksen. “Als je 0-0 speelt bij Go Ahead als Ajax-trainer, dan moet je je bek houden en je schamen. Heitinga heeft natuurlijk geen toekomst bij Ajax. Dit huilverhaal maakt al duidelijk dat hij niet geschikt is voor dit niveau. Ajax-trainers horen niet te huilen. Zij hebben de beste selectie van Nederland. Ik weet wel dat hij onder druk staat, want hem is het trainerschap van volgend jaar beloofd als dit seizoen goed afloopt.”

Collega-analist René van der Gijp stoorde zich niet alleen aan Heitinga, maar ook aan de dienstdoende videoscheidsrechter. “Ik begin me nu wel te ergeren aan die VAR. Ik bedoel: je hebt ook gewoon het blote oog. Met het blote oog kon je gewoon zien dat Kudus geen buitenspel stond. Dat ziet iedereen, zelfs Öz, de grootste Go Ahead-supporter. Je bent toch niet achterlijk? Hij staat gewoon ruim voor die verdediger. Dan roepen ze dat ze geen lijnen konden trekken. Maar je ziet het toch gewoon?”

“Het slaat toch helemaal nergens op wat Heitinga zegt”, vervolgt Van der Gijp. “Die ene kans van Kudus kost hem natuurlijk niet de titel. Hij heeft toch totaal geen toekomst bij Ajax. Ik snapte ook die wissel van Brobbey niet. Je brengt dan toch gewoon onze vriend Bergwijn in en dan laat je hem toch staan? Wat is dit nou voor onzin, joh! Terwijl die jongen nog niet eens zo slecht speelde. Hij speelde best aardig. Dan wissel je hem niet, want je wil gewoon winnen”, besluit de analist.