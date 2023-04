Sneijder: ‘Ik heb niets tegen Serviërs, maar het is genoeg geweest met Tadic’

Maandag, 3 april 2023 om 22:32 • Jeroen van Poppel

Wesley Sneijder levert maandagavond in Veronica Offside forse kritiek op Ajax. De oud-middenvelder van de club vindt het onbegrijpelijk dat Dusan Tadic ondanks zijn matige optreden niet gewisseld werd tegen Go Ahead Eagles (0-0). "Ik zou Tadic er héél snel uithalen", aldus de recordinternational van Oranje.

Steven Bergwijn was niet helemaal fit, waardoor Tadic van de spitspositie terug naar de linkerkant van de aanval ging in Deventer. Toen John Heitinga in de tweede helft iets moest forceren, besloot de trainer van Ajax om niet Tadic, maar centrumspits Brian Brobbey te wisselen. "Er worden weer wissels gedaan...", verzucht Sneijder. "Ik mag Johnny heel graag, maar ik zie Alfred Schreuder weer terug. Dezelfde wissels worden doorgevoerd."

Ook Schreuder weigerde bijna in elke wedstrijd om Tadic te wisselen. Dat lijkt onder Heitinga niet veranderd. "Alles moet weer draaien om meneertje Tadic", zegt Sneijder. "Ik heb niets tegen Serviërs, anders krijg je dat weer... Ik heb echt heel veel Servische vrienden, maar het is genoeg geweest", benadrukt Sneijder. Heitinga zei over de mogelijk onterecht afgekeurde goal van Mohammed Kudus dat Ajax 'zo geen prijzen kan winnen'. "Als je oorzaken gaat zoeken waarom je geen prijzen wint, is Tadic er een", reageert Sneijder. "Helemaal niet de VAR."

Heitinga verklaarde de wissel van Brobbey door aan te geven dat de spits niet helemaal fit was. Dat gaat er niet in bij Sneijder. "Dat is jezelf verschuilen, door dat te zeggen... Nee, het is gewoon omdat Tadic moet spelen. Brobbey creëert tenminste iets. Tadic creëert vandaag de dag helemaal niets."