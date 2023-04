Almere City pakt in minuut 87 periodetitel; Van Duiven rammelt aan poort bij PSV

Maandag, 3 april 2023 om 22:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:12

Almere City FC heeft maandagavond beslag gelegd op de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Via een hele late treffer van Damian van Bruggen werd de inhaalwedstrijd tegen Jong FC Utrecht gewonnen: 1-0. Almere verzekert zich daarmee van deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs. Ondertussen maakte Jong PSV-spits Jason van Duiven tegen Roda JC (5-1) zijn eerste hattrick in het betaald voetbal. De achttienjarige aanvaller staat in zijn debuutseizoen in de Keuken Kampioen Divisie al op dertien doelpunten en lijkt daarmee aan de poort te rammelen bij het eerste elftal. Daar wacht hij nog op zijn debuut.

Almere City FC - Jong FC Utrecht 1-0

Het treffen tussen Almere en de Utrechtse beloften kon op 10 maart niet doorgaan vanwege hevige regenval. Daardoor werd de beslissing in de derde periode uitgesteld tot maandagavond. Na vier speelminuten kreeg Almere City direct een goede kans op de openingstreffer, toen Lance Duijvestijn uit een voorzet van Anthony Limbombe rakelings naast schoot. Tien minuten later was de aanvallende middenvelder opnieuw dichtbij, maar ditmaal schoot hij hard op de kruising.

Almere City pakt dankzij deze late goal van Damian van Bruggen de ????????????????????????! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2023

In het restant van de eerste helft was de thuisploeg minder zorgvuldig en was Jong FC Utrecht de bovenliggende partij. De ban werd uiteindelijk pas in de absolute slotfase gebroken. Lang zag het ernaar uit dat het duel zou eindigen in een doelpuntloos gelijkspel, maar in de 87ste minuut sloeg Damian van Bruggen toe. Na een hoekschop van Álvaro Peña rondde de aanvoerder van dichtbij af: 1-0.

Jong PSV - Roda JC 5-1

Bij Jong PSV speelde Sávio voor het eerst dit kalenderjaar mee, na maandenlang uitgeschakeld te zijn geweest door een hamstringblessure. De Eindhovense beloften rekenden binnen 35 minuten compleet af met Roda JC. Jason van Duiven ontsnapte al in de zesde minuut aan de aandacht van Nils Röseler en gleed een lage voorzet binnen van Simon Colyn: 1-0. Daarna zette Sávio een indrukwekkende solo in, om vervolgens landgenoot Isaac Babadi een simpel doelpunt te schenken: 2-0. In de 35ste minuut rondde Van Duiven een voorzet van Renzo Tytens af: 3-0.

?? Jason van Duiven ?????????????????? na de winterstop: ? 12 wedstrijden ?? 10 goals#jpsrod pic.twitter.com/wEyPmUyhVW — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2023

Ook na rust bleef Jong PSV het via de vleugels zoeken. In de 51ste minuut kon Van Duiven een nieuwe voorzet, ditmaal van Mohamed Nassoh, prolongeren tot doelpunt: 4-0. Een paar minuten later waren de rollen omgedraaid: Nassoh tikte op aangeven van Van Duiven binnen: 5-0. De eer werd door Roda JC gered dankzij Niek Vossebelt, die met een uitstekend geplaatst schot scoorde: 5-1.

Jong Ajax - FC Dordrecht 4-1

Silvano Vos kreeg na twintig minuten ruimte om vanbuiten het strafschopgebied uit te halen. De middenvelder van Jong Ajax schoot de bal in de korte hoek binnen: 1-0. Dordrecht bracht weinig in, maar maakte bij zijn eerste gevaarlijke moment direct gelijk. De aanval in de 36ste minuut eindigde bij Tidjany Touré, die met een diagonaal schot scoorde: 1-1. Jong Ajax kwam nog voor rust verdiend weer op voorsprong. Een combinatie tussen Diyae Jermoumi en Vos werd door eerstgenoemde afgerond: 2-1. Tien minuten voor tijd bouwden de Ajacieden hun voorsprong verder uit. Olivier Aertssen had wat tijd nodig om de bal te controleren, maar haalde vervolgens zuiver uit: 3-1. Jong Ajax counterde in blessuretijd naar 4-1. Vos rondde een lange rush af met een schot via de binnenkant van de paal.

Jong AZ - De Graafschap 0-1

De Graafschap miste in de openingsfase een goede kans via Xandro Schenk, die zijn kopbal uit een hoekschop gekeerd zag worden. Het overwicht van de Doetinchemmers leverde vlak voor rust een penalty op, toen een doelpoging van Devin Haen door Jong AZ met een arm werd geblokkeerd. Alexander Büttner schoot de penalty binnen: 0-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 31 23 3 5 51 72 2 Heracles Almelo 31 21 4 6 51 67 3 Almere City FC 31 17 5 9 11 56 4 Willem II 31 15 8 8 19 53 5 VVV-Venlo 31 15 7 9 7 52 6 FC Eindhoven 31 13 8 10 1 47 7 MVV Maastricht 31 14 5 12 0 47 8 NAC Breda 31 14 4 13 -3 46 9 Telstar 31 11 10 10 -12 43 10 De Graafschap 31 12 6 13 7 42 11 ADO Den Haag 31 11 9 11 -6 42 12 Jong PSV 31 11 8 12 1 41 13 Jong AZ 31 11 8 12 -1 41 14 Roda JC Kerkrade 31 12 5 14 -3 41 15 Helmond Sport 31 9 8 14 -17 35 16 Jong Ajax 31 8 10 13 -4 34 17 TOP Oss 31 9 4 18 -21 31 18 FC Den Bosch 31 9 3 19 -33 30 19 FC Dordrecht 31 7 6 18 -22 27 20 Jong FC Utrecht 31 5 5 21 -26 20