Perez beveelt nauwelijks genoemde ‘droomtrainer’ aan voor Eredivisie-top

Maandag, 3 april 2023 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:52

Kenneth Perez zou Dick Schreuder graag aan de bovenkant van de Eredivisie aan het werk zien. De analist van ESPN is zwaar onder de indruk van het werk dat de trainer het afgelopen jaar verrichte bij PEC Zwolle en ziet Schreuder als 'droomkandidaat' voor bijvoorbeeld FC Twente. "Er zijn best wat goede trainers, maar ik vind hem een bijzondere trainer", aldus Perez in Voetbalpraat.

Ron Jans neemt na drie jaar afscheid als coach van Twente. De club zoekt naar een opvolger en Schreuder zou een van de kandidaten zijn, nu Peter Bosz heeft afgezegd. "Ik vind dat FC Twente een bijzondere trainer verdient", zegt Perez als oud-speler van de club. "Wat ik bijzonder aan Schreuder vind? Hoe hij bij PEC Zwolle binnenkwam en het helemaal omdraaide." Schreuder kwam middenin vorig seizoen binnen, nadat PEC in de eerste twaalf wedstrijden van de Eredivisie slechts vier punten had verzameld.

"Er werd gezegd: 'Die speler kan er niks van, die andere kan er niks van...' Weer een andere speler zou niet in het systeem kunnen spelen", memoreert Perez. In de 22 resterende Eredivisie-wedstrijden onder Schreuder pakte PEC liefst 23 punten. "Schreuder heeft het met ongeveer dezelfde spelers helemaal omgekeerd en de kracht uit de spelers gehaald, in plaats van naar de zwaktes te kijken."

Het was onvoldoende om PEC in de Eredivisie te houden, maar de Zwollenaren gaan binnen een jaar terugkeren. Schreuder staat met zijn elftal ruim bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. "Nu gaat er een speler die eigenlijk opgegeven was naar Feyenoord", doelt Perez op Thomas van den Belt. "Nou, de stap van PEC Zwolle naar Feyenoord is toch een behoorlijk grote. Het was in ieder geval niet iemand waar nog van verwacht werd dat hij naar een topclub in Nederland zou gaan. Dat gaat nu wel gebeuren. Schreuder kan dus echt iets veranderen."

Perez ziet een parallel met zijn eigen tijd als speler van AZ. "Toen we helemaal ingekakt waren onder Henk van Stee kwam Co Adriaanse. Ik vergelijk Schreuder een beetje met Co Adriaanse. Die gaf energie! AZ is eigenlijk sindsdien aan de bovenkant van de Eredivisie gebleven."