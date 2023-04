Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een goal van Giménez tegen Ajax!

Woensdag, 5 april 2023 om 15:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:07

Feyenoord staat wederom tegenover Ajax, ditmaal in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Bij de thuisclub zullen veel ogen weer gericht zijn op de uitblinkende Santiago Giménez, die vorige maand de score opende in de clash in de Johan Cruijff ArenA. Unibet heeft voor de bekerkraker in De Kuip een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Feyenoord - Ajax is dit een speciale odd voor een doelpunt van Giménez. De reguliere quotering is 2.50. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.50! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Giménez is wekelijks een van de uitblinkers bij het sterk presterende Feyenoord. Hij tekende onlangs voor de 0-1 op bezoek bij Ajax, dat sterk terugkwam maar toch een gevoelige 2-3 nederlaag moest slikken.

Giménez wist tot dusver 21 keer het net te vinden in 40 duels in alle competities voor Feyenoord. Zijn doelpuntendrift is inmiddels ook opgevallen in het buitenland. De Mexicaanse aanvaller staat bovenaan het lijstje van Benfica, zo wist Record onlangs te melden. De pas 21-jarige spits van Feyenoord geldt als kandidaat-opvolger voor Gonçalo Ramos, die na dit seizoen mogelijk vertrekt uit het Estádio da Luz. Giménez' verblijf in De Kuip kan zo tot slechts één jaar beperkt blijven.