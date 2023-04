‘Feyenoords vraagprijs van 25 miljoen euro bemoeilijkt gesprek met Benfica’

Benfica voert gesprekken met de zaakwaarnemer van Santiago Giménez, zo maakt Pedro Sepúlveda maandagavond bekend. De doorgaans betrouwbare Portugese journalist laat weten dat het eerste contact is gelegd en dat o Glorioso erg geïnteresseerd is in de diensten van de Mexicaans international. Voorlopig vormt de vraagprijs van Feyenoord, die naar verluidt 20 tot 25 miljoen euro bedraagt, wel een groot struikelblok voor de Portugezen.

De koploper van de Portugese competitie heeft de zaakwaarnemer van de 21-jarige spits reeds benaderd en de interesse kenbaar gemaakt, zo schrijft Sepúlveda. Benfica hoopt hem komende zomer over te nemen van Feyenoord, maar de Rotterdammers zijn niet bereid om Giménez zomaar te laten gaan. Giménez kwam afgelopen zomer voor een bedrag van circa vier miljoen euro over van CD Cruz Azul en nu wil Feyenoord naar verluidt minimaal het vijfvoudige van dat bedrag vragen. Benfica vindt dat te veel, zo klinkt het.

Waar Giménez in de openingsfase van het Eredivisie-seizoen de spitspositie vaak moest ‘delen’ met Danilo, geeft trainer Arne Slot de Mexicaan sinds eind januari het vertrouwen als vaste basiskracht. In de laatste vijf Eredivisie-duels was Giménez viermaal trefzeker, waaronder in het gewonnen duel met Ajax, terwijl hij ook één assist noteerde tegen FC Volendam. In de Europa League kwam de 21-jarige centrumspits tot vijf treffers in zeven optredens.

De negenvoudig international mocht in de voorbereiding op afgelopen WK minuten maken in de oefenduels met Peru (1-0) en Colombia (2-3), maar in die wedstrijden kon hij toenmalig bondscoach Gerardo Martino niet voldoende overtuigen om geselecteerd te worden voor het mondiale eindtoernooi. De huidige bondscoach, Diego Cocca, besloot Giménez na het WK wel weer bij de selectie te halen vanwege de goede prestaties bij Feyenoord.