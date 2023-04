Perez: ‘Het was totale onzin, maar eindelijk een speler die zich haarfijn uit’

Maandag, 3 april 2023

Kenneth Perez vindt dat Redouan El Yaakoubi zich uitstekend verdedigd heeft voor het kwijtraken van de aanvoerdersband bij Excelsior. De analist van ESPN zegt het totaal oneens te zijn met de 26-jarige verdediger, maar vond zijn betoog toch verfrissend. "We hebben een beeld dat voetballers vaak geen twee woorden achter elkaar kunnen uitspreken, of in ieder geval niets zinnigs kunnen zeggen, maar ik hoorde El Yaakoubi en die kan dat wél", zegt Perez bij de opening van Voetbalpraat.

El Yaakoubi weigerde twee weken geleden om plaats te nemen bij een OneLove-spandoek tegen racisme en discriminatie. Vorige week besloot Excelsior om een andere aanvoerder aan te wijzen. "Het is pijnlijk geweest", zei El Yaakoubi zondag voor de camera van de NOS. "Ik ben een emotievolle jongen. Als je er dan achter komt dat we in Nederland niet zo vrij zijn, terwijl ik een Nederlandse burger ben... Ik ben in Nederland geboren, ik heb hier mijn opleiding genoten, ben hier opgegroeid. Ik respecteer iedereen op een goede manier. Ik heb het gevoel dat mensen het moeilijk vinden om verschillen te accepteren, terwijl ik die verschillen wel accepteer. Andersom is dat wederzijds heel lastig, merk ik."

Perez reageert op het interview. "Ik was het totaal oneens met wat hij zei, maar ik vond het leuk om naar te luisteren. Iemand die voor zichzelf opkomt en die het op een goede manier kan duiden. Ik vond het totale onzin, maar wel interessant om naar te luisteren. Ik vind: ook al ben je het oneens met iemand, dan kun je alsnog wel waardering opbrengen voor de manier waarop iemand iets brengt. Dan kun je ook bij jezelf te rade gaan: ik vind wat diegene zegt in eerste instantie onzin, maar misschien kan ik me misschien in diegene verplaatsen?"

Ondanks dat Perez aandachtig heeft geluisterd, is dat niet gelukt. "Hij pakte de slachtofferrol. Hij zou super inclusief zijn en respectvol zijn richting iedereen, maar dat niet terugkrijgen vanuit Excelsior of de samenleving. Dat was een beetje de strekking. Hij draait het eigenlijk om. Hem wordt verweten homoseksualiteit niet te accepteren door niet achter het OneLove-spandoek te gaan staan, maar hij vindt vooral dat wij inclusief moeten zijn door hem te respecteren."

Sjoerd Mossou is het met Perez eens. "Het gekke is: iedereen moet respecteren dat er ook mensen zijn die niet iedereen respecteren", zegt de journalist. "Dat is waar het in feite op neer komt. Dat is een beetje een gekke tegenstelling."