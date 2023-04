UniBoost: Kies Feyenoord of Ajax als winnaar en pak 100x je inzet!

Maandag, 3 april 2023 om 20:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:06

Feyenoord en Ajax staan woensdagavond andermaal tegenover elkaar. Ditmaal strijden de grootmachten in De Kuip om een plaats in de finale van de TOTO KNVB Beker. Nemen de bezoekers revanche voor de 2-3 nederlaag van vorige maand?

De oerdegelijke koploper uit Rotterdam won zondag ook van Sparta Rotterdam (1-3). Op dezelfde dag verspeelde achtervolger Ajax twee punten tegen Go Ahead Eagles (0-0), waardoor de voorsprong op de Amsterdamse club is opgelopen tot maar liefst acht punten. Feyenoord is met nog zeven speelronden te gaan dus heel dicht bij de eerste landstitel sinds 2017. Daarnaast kan het elftal in de komende weken ook nog de TOTO KNVB Beker en de Europa League veroveren.

Voor Ajax is de halve eindstrijd in het bekertoernooi wellicht een welkome afleiding. Het kampioenschap lijkt steeds meer uit het zicht te verdwijnen en inmiddels staat ook de tweede plaats in de Eredivisie op de tocht. PSV staat net als het elftal van John Heitinga op 56 punten, terwijl AZ op twee punten volgt. De derde ontmoeting met Feyenoord van dit seizoen begint woensdagavond om 20.00 uur.

