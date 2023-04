PSV en Feyenoord zijn na 10 Eredivisie-goals vol overtuigd en willen toeslaan

Maandag, 3 april 2023 om 19:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:44

Zowel PSV als Feyenoord is zeer geïnteresseerd in Ricardo Pepi, zo bevestigt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagavond in zijn podcast Here we go. De aanvaller die dit seizoen door FC Groningen gehuurd wordt van FC Augsburg ziet een terugkeer naar de Bundesliga niet zitten en zou een transfer naar PSV of Feyenoord als geschikte vervolgstap zien. Ook kan de Amerikaans international rekenen op interesse uit de Premier League.

Afgelopen vrijdag maakte 1908.nl al bekend dat Feyenoord en PSV de ontwikkelingen rond de spits nauwlettend in de gaten houden en dat nieuws wordt nu bevestigt door Romano. “Ik heb goed nieuws voor Ricardo Pepi”, zo opent de transfermarktexpert. “Hij heeft een fantastische interlandperiode met de Verenigde Staten achter de rug. Hij is terug in vorm nadat hij niet opgeroepen werd voor het WK.”

“Het is een zeer talentvolle speler en officieel keert hij komende zomer weer terug naar Augsburg, maar mij is verteld dat hij daar honderd procent zeker niet meer wil spelen”, vervolgt Romano. “Pepi is van plan om een nieuwe uitdaging aan te gaan en Augsburg definitief wil verlaten. Ik heb me laten vertellen dat PSV en Feyenoord erg geïnteresseerd zijn in Ricardo Pepi. Ook weet ik dat een Premier League-club met Pepi een aantal dagen geleden benaderd heeft, maar hij lijkt die stap op dit moment niet te willen maken. Een definitieve transfer naar de Eredivisie maken is een serieuze optie.”

De twintigjarige centrumspits kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Augsburg, waar hij nog over een doorlopende verbintenis tot medio 2025 beschikt. Pepi kwam dit seizoen in 22 Eredivisie-optredens tot 10 doelpunten en 3 assists, terwijl hij ook een uitstekende indruk achterliet tijdens afgelopen interlandperiode. In de duels met El Salvador en Grenada in de CONCACAF Nations League was hij respectievelijk twee keer en eenmaal trefzeker. In januari 2022 vertrok Pepi voor een bedrag van ruim zestien miljoen euro van FC Dallas naar Augsburg.