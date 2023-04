Ten Hag voert ‘positief gesprek’ en wil Nederlander snel naar Man United halen

Maandag, 3 april 2023 om 18:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:44

De zaakwaarnemer van Jeremie Frimpong, Jeffrey Lemmert, voert gesprekken met Manchester United over een zomerse overstap, zo onthult de Duitse tak van Sky Sports bij monde van journalist Florian Plettenberg. Het eerste gesprek met the Red Devils heeft volgens de berichtgeving al plaatsgevonden en Frimpong zelf zou ook openstaan voor een vertrek naar Manchester. De Nederlandse rechtsback beschikt bij Bayer Leverkusen nog over een contract dat tot medio 2025 doorloopt.

Plettenberg meldt dat het eerste gesprek heeft plaatsgevonden tussen de vertegenwoordiger van Frimpong en Manchester United. Het wederzijdse gevoel is positief na de eerste contacten en manager Erik ten Hag zou een ‘bewonderaar’ van Frimpong zijn. Tegelijkertijd laat transfermarktexpert Fabrizio Romano weten dat Bayer Leverkusen zijn vleugelverdediger graag wil behouden, maar dat hij op het scoutinglijstje staat van big clubs. In de winter weigerde Leverkusen mee te werken aan een vertrek, maar komende transferzomer lijkt hij onhoudbaar voor die Werkself.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Frimpong is als basisspeler bezig een aan uitstekend seizoen in Leverkusen: in de huidige voetbaljaargang produceerde hij zeven assists en vijf goals in alle competities. Afgelopen weekend was de verdediger nog trefzeker in het gewonnen Bundesliga-duel met Schalke 04 (0-3). Bovendien maakte de rechtsback deel uit van de WK-selectie van Louis van Gaal, al heeft hij zijn debuut in Oranje nog niet kunnen maken.

Leverkusen lijkt al voor te sorteren op het vertrek van Frimpong, daar afgelopen zaterdag bekend werd dat de club reeds een nieuwe rechtsback voor komend seizoen heeft aangetrokken. Romano onthulde dat Arthur de ploeg komt versterken. De kersverse Braziliaans international komt komende zomer voor zeven miljoen euro over van América-MG.