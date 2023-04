Vernederd Barça is woest na publicatie in La Vanguardia en eist direct vertrek

Maandag, 3 april 2023 om 17:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:59

Barcelona eist een onmiddellijk vertrek van LaLiga-president Javier Tebas, zo wordt duidelijk in een officieel statement van de club. Maandagochtend publiceerde het Spaanse dagbladLa Vanguardia een artikel waarin onthuld werd dat Tebas in een officiële aanklacht tegen Barça vervalst bewijs zou hebben aangeleverd. De club is verontwaardigd door de berichtgeving en wil directe consequenties voor de president van de competitie.

In de nacht van zondag op maandag onthulde La Vanguardia dat Tebas ongeldig en ongegrond bewijs heeft aangeleverd bij het Spaanse Openbaar Ministerie in de omkopingszaak van Barcelona, el caso Negreira. Enkele uren na de publicatie reageerde de president zelf kort via Twitter op de beschuldigingen van de krant. In de tweet gaf aan hij niemand vals beschuldigd te hebben en Tebas verwijt de betrokken journalisten bezig te zijn met een lastercampagne.

Barcelona neemt geen genoegen met de korte tweet van Tebas en eist een uitgebreide, officiële verklaring van de president. Bovendien wil de koploper van LaLiga koppen zien rollen. “Barcelona spreekt hierbij zijn woede, verontwaardiging en zorg uit. We verzoeken de president van La Liga dringend om in het openbaar meer uitleg te geven dan wat hij in de tweet zei op maandagochtend.”

“Het is niet voor het eerst dat de president van La Liga al zijn wapens inzet om Barcelona aan te vallen, maar we hadden naast al zijn onzin niet verwacht dat hij onze club zou proberen te aanklagen met vals bewijs”, zo valt verder te lezen in het statement van los Azulgrana. “Het nieuws van vandaag is zo serieus dat het alle clubs in LaLiga zou moeten wakkerschudden. Dit zijn praktijken die niet passen bij de functie van president van LaLiga. Ook uit waardigheid en respect voor de functie zou de heer Tebas moeten opstappen.”

“Barcelona, zoals president Joan Laporta in de afgelopen weken al vaker heeft laten weten, voelt zich het slachtoffer van een lastercampagne in de media naar aanleiding van gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden. Barcelona heeft nooit scheidsrechters omgekocht. Een handvol media en opiniemakers hebben hieraan bijgedragen met, in mindere of meerdere mate, slechte intenties en achter de schermen gooit LaLiga nog meer olie op het vuur”, zo besluit de club.