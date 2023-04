Hugo Borst reageert op bedreigingen na column over Feyenoord, Ajax en Slot

Maandag, 3 april 2023 om 17:10 • Guy Habets • Laatste update: 17:13

Hugo Borst is naar aanleiding van zijn column van vorige week in het Algemeen Dagblad bedreigd. Dat stelt de analist en Sparta-fan in een nieuwe column in diezelfde krant. Borst schreef zeven dagen geleden met een cynische ondertoon dat Feyenoord volgend seizoen achtste zou worden in de Eredivisie en dat Arne Slot dan weleens de trainer van Ajax zou kunnen zijn. Dat viel niet in goede aarde bij delen van de achterban van de Stadionclub.

Borst filosofeerde over volgend seizoen en sprak het vermoeden uit dat Slot er op dit moment het maximale uit haalt bij Feyenoord. Daarnaast stelde de columnist wel een toekomst voor de coach uit Bergentheim bij Ajax te zien. Dat werd hem niet in dank afgenomen. "Ik, Hugo Borst, sinds 1995 voetbalcolumnist voor deze krant, feliciteer iedereen die voor Feyenoord is met het landskampioenschap dat gistermiddag op Het Kasteel binnen is gehaald", zo opent hij zijn nieuwe column. "Van harte! Dik verdiend. Ontzettend knap. Indrukwekkend voetbal. Teamwork. Hulde. Ga zo door. Ben ik zo duidelijk genoeg?"

Daarmee reageert Borst op berichten die hij in de afgelopen week kreeg. "Feyenoord-mensen, over de hele breedte, worden boos als je bijvoorbeeld mijmert over waar trainer Arne Slot volgend jaar zou kunnen werken - en gaan digitaal helemaal los. Zelfs mensen die ik goed ken, mijn 06-nummer hebben, vind ik terug met beledigingen in donkere, riekende digitale riolen. Jongens, had even gebeld om te zeggen dat ik 'NSB'er' ben, een 'kk-Ajacied', 'Jules Deelder achterna moet'. En de rest! Wel zo dapper om, niet anoniem, even een mailtje te sturen."

Vooral het veelvuldig gebruik van het woord 'kanker' zit de columnist niet lekker. Zelf kreeg hij ooit te maken met de ziekte. "Inmiddels ben ik ervan genezen, maar die ziekte klinkt schel in mijn oren. En ik ben niet de enige. Volgens mij heeft het Legioen de afgelopen decennia zeker een keer of drie met elkaar afgesproken te stoppen met dat woord. Het rare is: iedereen die dat woord in een emotionele of destructieve bui ijdel gebruikt, heeft zelf iemand in zijn buurt (gehad) met kanker. Statistisch gesproken kan dat niet anders. Dus de pijn moet direct of indirect zijn gevoeld. Waarom dan toch daarmee blijven schelden?"