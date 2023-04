Aad de Mos draait 180 graden en voorspelt een absolute afgang voor Ajax

Maandag, 3 april 2023 om 15:45 • Bart DHanis • Laatste update: 15:45

Aad de Mos denkt dat PSV tweede gaat worden dit seizoen, zo vertelt hij in een video-item van het Eindhovens Dagblad. Volgens de voormalig trainer van onder meer Ajax, PSV en ADO Den Haag gaat interim-trainer John Heitinga het niet redden met Ajax en eindigen de Amsterdammers aan het einde van de rit als vierde. AZ gaat volgens De Mos de derde plaats bemachtigen.

Ook is de 76-jarige analist ervan overtuigd dat de finale van de TOTO KNVB Beker gespeeld gaat worden tussen Feyenoord en PSV. Deze week staan de halve finales op het programma. “Feyenoord gaat dit natuurlijk niet laten liggen. Zij zijn zo goed als kampioen, dus kunnen ze vrijuit spelen. Ze gaan Ajax proberen op te eten en dat zullen ze niet gaan nalaten met de supporters erachter. Ze willen gewoon de dubbel pakken.”

De Mos is zelfs zo overtuigd van een mislukt Amsterdams seizoen, dat hij denkt dat Ajax als vierde gaat eindigen in de Eredivisie. Waar hij enkele weken geleden de Amsterdamse club nog als kampioen van Nederland voorspelde, moet de formatie van Heitinga nu genoegen gaan nemen met Conference League-voetbal. “Ze verliezen alle grote wedstrijden en moeten nog naar PSV en krijgen AZ nog op bezoek. Ajax wordt vierde.”

Presentator en clubwatcher Rik Elferink vraagt De Mos ook om een voorspelling te doen voor de wedstrijd in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen SV Spakenburg en PSV. De Mos denkt al zeker te weten welke clubs in de bekerfinale uit gaan komen. “Ik denk 1-4. Spakenburg gaat zeker scoren, maar verder dan dat gaan ze niet komen. Op 30 april gaan we kijken naar Feyenoord - PSV in De Kuip."