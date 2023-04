Voetbal International doet explosieve situatie bij Fortuna Sittard uit de doeken

Maandag, 3 april 2023 om 15:14 • Guy Habets

Het is erg onrustig in en rond Fortuna Sittard. Volgens Voetbal International heeft dat alles te maken met het uitbetalen van de salarissen, waar de club grote moeite mee heeft. Dat zou ook de reden zijn geweest voor Burak Yilmaz om zondagavond een cryptisch bericht op Instagram te plaatsen waarin hij zijn afscheid aan leek te kondigen. Daarnaast denkt een deel van de selectie aan staken.

Yilmaz stuurde zijn boodschap zondagavond de wereld in nadat de spits 's middags met zijn team van FC Groningen had gewonnen (3-1). Hij speelde de hele wedstrijd mee, maar scoorde niet en werd zelfs uitgefloten door het Limburgse publiek. "Beste supporters, het was een groot genoegen om voor jullie te mogen spelen", schreef Yilmaz. "Bedankt voor alles. Ik hoop op betere en succesvollere jaren." De 77-voudig Turks international is sindsdien onbereikbaar voor commentaar. Volgens Sjoerd Ars, technisch manager van de Limburgers, had het vooral met zijn emoties te maken.

Een reconstructie van VI zegt iets anders. Daar valt te lezen dat er grote onrust heerst omdat salarissen niet of niet volledig worden uitbetaald. Grootverdieners, zoals Yilmaz, zouden al een tijdje merken dat de uitbetalingen moeizaam verlopen. Dat vindt de Turk naar verluidt vooral vervelend voor zijn ploeggenoten. De spits zou hebben toegezegd persoonlijk iets te willen regelen voor spelers die in de problemen komen door het uitblijven van betalingen. Anderen binnen de selectie roepen op om te staken.

Yilmaz zou zijn uiterste best doen om Fortuna intern te professionaliseren, maar loopt vaak tegen beperkingen aan. Frustraties daarover zijn bekend bij ploeggenoten van de aanvalsleider, maar dat het een reden zou zijn om per direct te stoppen bij Fortuna was niet bekend. Het is nog altijd onduidelijk of Yilmaz nog terugkeert in Sittard. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er woensdag meer duidelijk, omdat de clubleiding heeft toegezegd dat dan alle achterstallige salarissen zijn uitbetaald. Het is afwachten of Fortuna die belofte kan waarmaken en wat dat doet met het humeur van Yilmaz.