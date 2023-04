Willy en René van de Kerkhof worden het niet eens over één PSV'er

Maandag, 3 april 2023 om 15:25 • Bart DHanis • Laatste update: 15:27

Willy en René van de Kerkhof zijn het oneens over het optreden van PSV-doelman Joël Drommel tegen NEC Nijmegen afgelopen weekend. De Eindhovenaren leken op een 0-4 overwinning af te stevenen, maar Oussama Tannane scoorde in de tweede helft nog twee keer voor de thuisploeg. Volgens Willy had geen enkele keeper de twee doelpunten van Tannane tegengehouden. René is het echter totaal oneens met zijn tweelingbroer.

“Het waren twee fantastische goals van Tannane. Die had geen enkele keeper tegengehouden. Zelfs als er drie keepers hadden gestaan, waren die ballen erin gegaan”, betoogt Willy in de Willy & René Podcast van Omroep Brabant. René is juist kritisch op het optreden van de 26-jarige doelman. “Drommel was bij die eerste goal te laat en zo'n vrije trap mag toch nooit dwars door de muur?”

Thijs Slegers

Ondanks de twee late tegendoelpunten kwam PSV verder goed voor de dag in het Goffertstadion. Volgens de tweelingbroers kan het best zo zijn dat het elftal motivatie heeft gehaald uit het recente overlijden van Thijs Slegers. De perschef van de Eindhovenaren overleed vorige week op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. “Ik kan me voorstellen dat het verdriet om Slegers de spelers dichter bij elkaar heeft gebracht. Ze moeten ook de tweede plaats maar pakken voor Thijs. Dat heeft hij zeker verdiend”, aldus René.

Dankzij de overwinning op NEC stijgt PSV naar de derde plaats op de ranglijst. Die positie wordt overgenomen van AZ. De Alkmaarders kwamen zaterdagavond immers niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij staat qua punten op gelijke hoogte met Ajax, maar heeft een minder doelsaldo dan de Amsterdammers. Volgend weekend neemt PSV het in eigen huis op tegen Excelsior.