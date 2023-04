De terugkeer van Peter Bosz in Nederland staat toch op losse schroeven

Maandag, 3 april 2023 om 14:29 • Guy Habets

Peter Bosz wordt waarschijnlijk niet de nieuwe trainer van FC Twente. Dat meldt Leon ten Voorde, clubwatcher namens Tubantia, in de podcast De Ballen Verstand. De journalist stelt dat een deal met Bosz al rond had moeten zijn voor Twente en denkt dat de vertraging erop duidt dat de oefenmeester uit Apeldoorn op andere clubs wacht.

Afgelopen vrijdag werd er in De Oosttribune, een praatprogramma over sport op RTV Oost, nog gezegd dat de aanstelling van Bosz in de Grolsch Veste eraan zat te komen. Dat bestrijdt Ten Voorde. "Het verhaal ging dat hij op het punt stond om te gaan tekenen, maar er komt nu een hele grote maar. Ik denk niet dat hij gaat tekenen. Het duurt heel lang. Als je naar Twente wil, dan had het al sneller rond moeten zijn. Bosz is wel de eerste kandidaat, maar Twente kan niet eeuwig blijven wachten."

De club uit Enschede zal doorschakelen, zo verwacht de clubwatcher. "Bosz wacht op meerdere opties en dat is natuurlijk zijn goed recht, maar Twente moet door. Dit is geen kleine club die eeuwig in de wachtkamer gaat zitten en eind mei hoort dat Bosz plotseling een andere club heeft. De kans dat Bosz de trainer gaat worden van FC Twente is, op dit moment op de maandagmiddag, niet zo heel erg groot."

Naar verluidt staat Joseph Oosting van RKC Waalwijk op het lijstje van Twente. De kans dat hij trainer wordt in de Grolsch Veste, is volgens Ten Voorde groter dan dat Bosz de scepter gaat zwaaien. De journalist van Tubantia laat ook weten dat het aanstellen van Henk Fraser geen optie is voor de clubleiding in Enschede. "Iedereen die na Fraser bij een club komt, laat een ploeg beter voetballen dan dat hij dat deed. Fraser is een van de meest overschatte trainers in Nederland."