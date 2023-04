Feyenoord heeft beet en legt langverwachte zomeraankoop tot 2026 vast

Maandag, 3 april 2023 om 14:08 • Bart DHanis • Laatste update: 14:15

Feyenoord heeft de koopoptie op Leo Sauer gelicht, zo maakt de Rotterdamse club maandagmiddag via de officiële kanalen bekend. De zeventienjarige Sauer komt over van het Slowaakse MSK Zilina en heeft een contract getekend tot medio 2026. De jonge vleugelspeler speelde afgelopen half jaar al op huurbasis op Varkenoord. Sauer komt volgens het doorgaans betrouwbare Feyenoord Youth Watcher over voor een half miljoen euro.

Sauer speelde afgelopen half jaar zijn wedstrijden in de Onder 21 van Feyenoord. Daar kwam hij tot zes goals en vier assists in 21 gespeelde wedstrijden. Dankzij zijn goede prestaties mocht hij in december 2022 zijn officieuze debuut maken in het eerste van Feyenoord. In de oefenwedstrijd tegen KV Oostende (2-0 winst) kwam de Slowaaks jeugdinternational na rust binnen de lijnen en maakte hij een kwartier later de tweede Rotterdamse goal.

Volgens Rini Coolen, het hoofd van de Rotterdamse jeugdafdeling, is het op basis van zijn prestaties niet meer dan logisch dat de koopoptie in het huurcontract is gelicht. “Sauer heeft zich razendsnel weten aan te passen en in korte tijd laten zien over veel kwaliteit en potentie te beschikken", laat hij op de clubsite weten. "Het is niet voor niks dat hij al meerdere malen heeft mogen aansluiten bij het eerste van Feyenoord."

Sauer zelf reageerde opgewekt op het feit dat hij langer in Nederland mag blijven. "Het is een teken dat de club in me gelooft. Het is erg fijn dat ik me bij deze grote club mag doorontwikkelen.” Ook spreekt de rechtervleugelaanvaller zijn ambities uit. “Vanaf de eerste dag dat ik op Varkenoord binnenstapte, was mijn doel om langer te mogen blijven. Ik wil stapje voor stapje een betere voetballer worden en naar het eerste van Feyenoord toegroeien.”